Elise Mertens treft 19-jarige Amerikaanse in San José Redactie

31 juli 2018

09u57

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 15) neemt het in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse San José (hard/799.000 dollar) op tegen de Amerikaanse Ashley Kratzer (WTA 251).

De 19-jarige Kratzer, die van de organisatoren een wildcard had gekregen, haalde het in de openingsronde in drie sets van haar landgenote Alison Riske (WTA 67): 6-4, 4-6, 7-5. Voor Kratzer was het de eerste zege op de hoofdtabel van een WTA-toernooi. Ze stond nog nooit eerder tegenover Mertens, die als vierde reekshoofd vrij was in de eerste ronde. De Belgische nummer één start in San José haar voorbereiding op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen dat eind augustus in New York van start gaat. Op Wimbledon geraakte Mertens niet verder dan de derde ronde. Toen ging ze eruit tegen de Slovaakse Dominika Cibulkova.