Elise Mertens tegen Taiwanese in achtste finale Osaka - Andreescu krijgt eigen straat

Van Uytvanck out in opener Seoel

Alison Van Uytvanck (WTA 62) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) op het WTA-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (hard/250.000 dollar). Van Uytvanck verloor in de eerste ronde tegen het Tsjechische derde reekshoofd Karolina Muchova (WTA 45) in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 52 minuten. De 25-jarige Van Uytvanck treedt samen met partner Greet Minnen aan in het dubbelspel in Seoel. De Belgische tandem staat in de kwartfinales tegen de Amerikaanse Hayley Carter en de Braziliaanse Luisa Stefani. Ook Minnen (WTA 122) was aan zet in het enkelspel, maar verloor in de eerste ronde tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 39): 6-4 en 6-3.

Elise Mertens: “Zege geeft voldoening”

Elise Mertens (WTA 24) speelt in het Japanse Osaka de tweede ronde (achtste finales) tegen Su-Wei Hsieh (WTA 33) uit Taiwan.

Mertens klopte in de eerste ronde de Amerikaanse Whitney Osuigwe (WTA 115) in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 3 minuten. In de tweede ronde wacht voor de Limburgse Su-Wei Hsieh (WTA 33) uit Taiwan. Zij klopte de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 26), in het verleden nummer 1 van de wereld, in drie sets: 3-6, 7-6 (7/1) en 6-1. De partij duurde 2 uur en 3 minuten. In de onderlinge duels staat het 1-1. Mertens won in 2018 in Rabat, terwijl Su-Wei Hsieh in datzelfde jaar zegevierde in Tianjin.

De 23-jarige Mertens moest normaal aan de bak tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18), maar die liet verstek gaan met spijsverteringsproblemen. De Belgische, die eerder deze maand het dubbelspel op de US Open won, is onze enige landgenote op de hoofdtabel van het enkelspel in Osaka.

“Ik ben heel tevreden met deze zege”, reageerde Mertens. “Ik legde de focus vooral op mijn spel. Het was ook aanpassen dat ik tegen Osuigwe moest spelen en niet tegen Sevastova. Daarnaast moest ik ook wat afrekenen met het uurverschil, maar ik heb het er goed vanaf gebracht. Deze zege geeft voldoening. In de volgende ronde wordt het sowieso niet makkelijk, tegen wie ik ook uitkom. Su-Wei kan zo’n beetje alles met de bal, terwijl Muguruza iedereen pijn kan doen als ze de goede vorm beet heeft.”

Andreescu krijgt eigen straat in geboortestad

De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft een ‘eigen’ straat gekregen in haar geboorteplaats Mississauga, een voorstad van Toronto. Een week na haar eindzege op de US Open werd de 19-jarige tennisster door duizenden stadsgenoten gehuldigd. Andreescu rekende in de finale in New York af met Serena Williams en veroverde zo als eerste Canadese een grandslamtitel.

“Ik had nooit gedacht dat ik ooit eens mijn eigen huldiging zou hebben. Maar dit is pas het begin. Ik heb dromen en ik ben blij dat ik die nooit heb opgegeven. Anders had ik hier niet gestaan”, zei Andreescu vanaf het podium tegen de menigte voor zich. “Als ik het kan, als Serena het kan, als Roger het kan, als de basketballers van Toronto Raptors het kunnen, dan kunnen jullie het ook!”

Andreescu zou eigenlijk deze week in Osaka spelen, maar ze meldde zich af voor dat WTA-toernooi, officieel vanwege een blessure aan haar rechterbeen. Van trainen kwam sinds haar US Open-zege dan ook weinig terecht. Andreescu werd van huldiging naar huldiging gesleept.