Elise Mertens strandt in kwartfinale WTA Mallorca - Barty weer stap dichter bij nummer één-positie AB/LPB

21 juni 2019

20u27

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 21) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het grastoernooi in het Spaanse Mallorca. Ze geraakte niet voorbij de Amerikaanse Sofia Kenin.

Onze landgenote, vierde reekshoofd in Palma de Mallorca, ging in de kwartfinales in drie sets onderuit tegen het Amerikaanse zevende reekshoofd Sofia Kenin (WTA 30): 1-6, 6-1 en 6-3 na 1 uur en 52 minuten.

Voor Mertens is het toernooi nu helemaal afgelopen. Woensdag sneuvelde ze aan de zijde van de Chinese Zhang Shuai al in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze was tevens onze laatste landgenote op de hoofdtabel van het enkelspel. In het dubbelspel speelt Kirsten Flipkens nog de halve finales.

Barty op twee zeges van eerste plaats WTA-ranking

De Australische Ashleigh Barty is met haar halvefinaleplaats op het grastoernooi van Birmingham (1.006.263 dollar) alweer een stapje dichter bij de top van de wereldranglijst. In de kwartfinale klopte ze de Amerikaanse veterane Venus Williams (WTA-55) met 6-4, 6-3. Barty steeg na haar eindzege op Roland Garros van de achtste naar de tweede plaats op de WTA-ranking. Als ze zondag de finale in Birmingham wint, onttroont ze de Japanse Naomi Osaka na zes maanden als nummer één van de wereld. Op weg naar die finale zal Barty, op haar 23ste de nummer twee van de wereld, zaterdag wel eerst komaf moeten maken met de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 51).

Kirsten Flipkens naar halve finales dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar).

De tweede reekshoofden haalden het in de kwartfinales in twee sets sets van de Australische Monique Adamczak en de Georgische Oksana Kalashnikova: 6-4 en 6-3 na 1 uur en 11 minuten. In het duel om een stek in de finale nemen ze het op tegen de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic, de vierde reekshoofden.

Flipkens is onze laatste landgenote op de hoofdtabel van het grastoernooi in Palma de Mallorca.