Elise Mertens strandt in halve finale in San José: "Maakte te veel fouten" XC

05 augustus 2018

08u07

Bron: Belga 1 Tennis Elise Mertens (WTA 15) heeft zich niet kunnen kwalificeren voor de finale op het WTA-toernooi in het Amerikaanse San José (hard/799.000 dollar). De Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 24), het vijfde reekshoofd, rekende in de halve finale in drie sets af met de 22-jarige Limburgse, het vierde reekshoofd.

Na 2 uur en 22 minuten stond de eindscore 6-4, 3-6 en 1-6 in het voordeel van de Roemeense op het bord.

In de finale wacht voor Buzarnescu een confrontatie met de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Danielle Rose Collins (WTA 42) en de Griekse Maria Sakkari (WTA 49).

Mertens mist met haar nederlaag de kans om haar zesde WTA-finale te beslechten. Ze won tot dusver de toernooien in Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018) en Rabat (2018) en verloor de finale in Istanboel (2017).

De Limburgse wordt in San José gecoacht door de Duitser Dieter Kindlmann, haar derde trainer al van het seizoen.

Mertens houdt "positief gevoel" over

"Ik heb duidelijk niet mijn beste wedstrijd gespeeld. Maar goed, ze heeft het verdiend. Ze speelt een heel goed toernooi en is bezig aan een goed seizoen. Het is een sterke speelster", reageerde Mertens na afloop. "Ik had misschien wat agressiever kunnen zijn, door vaker naar het net te komen, maar uiteindelijk maakte ik te veel fouten. Zo eenvoudig is het."

Toch blijft de 22-jarige Limburgse positief na de nederlaag tegen Buzarnescu, van wie ze in januari nog won in de finale van het WTA-toernooi in Hobart (Australië). "Ik ben blij dat ik hier de halve finales heb kunnen bereiken, zelfs als ik hier nog verder had kunnen geraken. Ik verlaat dit toernooi met een positief gevoel. Ondanks de nederlaag, ben ik trots op mijn parcours", aldus Mertens. "Het is niet omdat ik een slechte dag heb, dat alles slecht gaat. Er zijn dingen om aan te werken, dat is zeker, maar dat is tennis. Er zijn altijd verbeterpunten. Nu heb ik nood aan rust en moet ik er voor zorgen dat ik in vorm ben voor de rest van het seizoen."

Flipkens overleeft 1e kwalificatieronde, exit Wickmayer in Montreal

Kirsten Flipkens (WTA 45) heeft zich in de eerste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Canadese Montreal (hard/2,82 miljoen dollar) niet laten verrassen door de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands (WTA 381). De Belgische won in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij duurde een uur en achttien minuten.

Flipkens ontmoet in de tweede en laatste kwalificatieronde de Tsjechische Andrea Sestini Hlavackova (WTA 596), die in de eerste ronde vrij was.

Yanina Wickmayer (WTA 94) ligt uit de kwalificaties na een nederlaag in twee sets (6-3 en 6-4) tegen de Amerikaanse Caroline Dolehide (WTA 113). Ook Ysaline Bonaventure (WTA 130) moest normaal in actie komen, maar liet verstek gaan. Elise Mertens (WTA 15) en Alison Van Uytvanck (WTA 40) staan direct in de hoofdtabel.