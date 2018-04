Elise Mertens stoot tussen regenvlagen door naar de kwartfinales in Lugano MH

13 april 2018

16u42

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 20) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales op het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano (gravel/250.000 dollar). De Limburgse, het tweede reekshoofd, rekende na 2 uur en 33 minuten tennis in drie sets (6-2, 5-7 en 7-5) af met de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 52).

De partij van Mertens werd onderbroken door regenbuien, hetgeen al de hele week een plaag is in Lugano. In de kwartfinales wacht voor Mertens een duel met de winnares van de partij tussen de Duitse Mona Barthel (WTA 68) en de Kroatische Donna Vekic (WTA 55).

Alison Van Uytvanck (WTA 51), het negende reekshoofd, en Kirsten Flipkens (WTA 74), moeten in Lugano nog aan de bak in de tweede ronde. Zij komen allen vandaag nog in actie in een danig door de regen verstoord speelschema in Zwitserland. Flipkens neemt het op tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 49), terwijl Van Uytvanck haar partij vervolgt tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 59). Dat duel werd gisteren in de regen afgebroken bij een 2-3 voorsprong voor Giorgi.

