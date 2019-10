Elise Mertens stoot niet door in Luxemburg - Topreekshoofd Monfils uitgeschakeld op European Open LPB

17 oktober 2019

18u44

Elise Mertens verliest van Jelena Ostapenko in achtste finales

Eerste reekshoofd Elise Mertens (WTA 19) is uitgeschakeld in de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar). Belgiës nummer 1 verloor in drie sets van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 63): 4-6, 6-2 en 6-2 na 1 uur en 58 minuten.

Het was het eerste duel tussen Mertens en de voormalige winnares van Roland Garros (in 2017), met een wildcard op de hoofdtabel. In de kwartfinales neemt Ostapenko het op tegen de winnares van het Duits onderonsje tussen Andrea Petkovic (WTA 75) en qualifier Antonia Lottner (WTA 210).

Alison Van Uytvanck (WTA 48) moest dinsdag opgeven in haar eersterondepartij tegen de Roemeense qualifier Monica Niculescu (WTA 111). Ze blesseerde zich aan de enkel en gooide de handdoek bij een 4-2 voorsprong in de eerste set.

Topreekshoofd Monfils uitgeschakeld op European Open

Jannik Sinner (ATP 119) heeft zich verrassend geplaatst voor de kwartfinale van de European Open (hard/635.750 euro). De 18-jarige Italiaan versloeg in de achtste finale in de Antwerpse Lotto Arena topreekshoofd Gael Monfils (ATP 13) in twee korte sets: 6-3, 6-2. De partij duurde iets meer dan een uur. In de kwartfinale neemt Sinner het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 53), die in de achtste finale het Duitse zevende reekshoofd Jan-Lennard Struff (ATP 41) in twee sets (6-3, 6-4) uitschakelde.

Monfils was als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde. Vorig jaar bereikte de 33-jarige Fransman in Antwerpen de finale, maar daarin was de Brit Kyle Edmund te sterk. Sinner kreeg voor het Antwerpse toernooi een wildcard. In de eerste ronde versloeg hij de Pool Kamil Majchrzak (ATP 91) met 6-4, 6-2.

Copil en Tiafoe bij laatste acht in Antwerpen

De Roemeen Marius Copil (ATP 92) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de European Open (hard/635.750 euro). Ook de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 53) schaarde zich in de Antwerpse Lotto Arena bij de laatste acht.

Copil klopte in de achtste finales de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15), het derde reekshoofd, in drie sets: 6-4, 5-7 en 7-6 (9/7). De partij nam 2 uur en 43 minuten in beslag. De Roemeen treft in de kwartfinales de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 45), het achtste reekshoofd, of de Britse voormalige nummer 1 van de wereld Andy Murray (ATP 243).

Copil plaatste zich als qualifier voor de hoofdtabel. In de eerste kwalificatieronde rekende hij af met Ruben Bemelmans (ATP 201). Schwartzman was in de eerste ronde vrij. Bij de edities van 2016 en 2017 eindigde hij telkens als runner-up.

Tiafoe nam in de achtste finales de maat van het Duitse zevende reekshoofd Jan-Lennard Struff (ATP 41) in twee sets: 6-3 en 6-4. De 21-jarige Amerikaan moest daarvoor 1 uur en 20 minuten op de baan. Tiafoe kijkt in de kwartfinales de Italiaan Jannik Sinner (ATP 119) in de ogen.

Federer ook volgend jaar op Roland Garros

De Zwitser Roger Federer (ATP 3) neemt ook volgend jaar deel aan Roland Garros, zo maakte de voormalige nummer één van de wereld vandaag bekend in een interview met de Amerikaanse zender CNN. De 38-jarige Federer maakte in mei zijn rentree op Roland Garros, na drie jaar afwezigheid. De Zwitser bereikte er meteen de halve finale. Zijn enige titel op het Parijse grandslamtoernooi dateert van tien jaar geleden.

De verwachting is dat Federer een rustige opbouw richting het toernooi zal inplannen. Na Parijs kiest hij voor het Duitse Halle als voorbereiding op Wimbledon. Nadien volgen de Olympische Spelen in Tokio en de US Open.

