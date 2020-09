Elise Mertens stoot door naar kwartfinales in Rome en treft daarin topper Pliskova Redactie

18 september 2020

13u19

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 20) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Rome.

In de derde ronde was de Limburgse, het elfde reekshoofd, na een uur en 46 minuten met twee keer 6-4 te sterk voor de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86). Die had ze eerder dit jaar in hun enige eerdere duel ook al verslagen ze op de Australian Open.

Om door te stoten naar de halve finales moet Mertens voorbij de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 4), het tweede reekshoofd en de titelverdedigster in de Italiaanse hoofdstad. Die zette met 6-4 en 6-3 de Russische Anna Blinkova (WTA 65) opzij.

Mertens (24) en Pliskova (28) troffen elkaar al een keer, vorig jaar op gras in Eastbourne. De Tsjechische won toen met 6-1 en 6-2.