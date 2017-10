Elise Mertens stoot door naar kwartfinales in Luxemburg PL

12u41

Bron: Belga 0 Photo News

Elise Mertens (WTA 38) heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Luxemburg (hardcourt/250.000 dollar). Mertens, het vijfde reekshoofd, rekende na 1u46' in drie sets af met de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 85): 6-2, 0-6, 6-3. Bij de laatste acht wacht de Britse Heather Watson (WTA 81) als tegenstandster. Zij rekende in de tweede ronde in twee sets (6-4, 6-4) af met het Estse derde reekshoofd Anett Kontaveit (WTA 35). Het wordt het eerste duel tussen beide speelsters.



Later vandaag komt ook Alison Van Uytvanck (WTA 88) nog in actie in de tweede ronde. Zij treft de Puertoricaanse olympisch kampioene Monica Puig (WTA 69). Kirsten Flipkens (WTA 75) en Yanina Wickmayer (WTA 112) overleefden de eerste ronde niet.



Mertens komt later op de dag ook nog in de tweede ronde van het dubbelspel in actie in Luxemburg. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs neemt de Limburgse het op tegen de Russisch-Zwitserse tandem Natela Dzalamidze/Xenia Knoll. In de eerste ronde was het als derde reekshoofd geplaatste duo vrij.

Lees ook: Van Uytvanck treft olympisch kampioene Puig in tweede ronde WTA Luxemburg