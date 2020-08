Elise Mertens stoot door naar halve finales Cincinnati en toont vorm met enkele heerlijke punten Redactie

26 augustus 2020

18u46

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 22) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi van Cincinnati (hard/1.950.079 dollar), dat vanwege de huidige omstandigheden rond het coronavirus verplaatst werd naar Flushing Meadows in New York.

De 24-jarige Mertens, het veertiende reekshoofd, klopte in de kwartfinales de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 83) in twee vlotte sets: 6-1 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 5 minuten. Mertens treft in de halve finales het Japanse vierde reekshoofd Naomi Osaka (WTA 10) of de Estse Anett Kontaveit (WTA 20).

De Limburgse komt later vandaag nog in actie in het dubbelspel, aan de zijde van haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka. Mertens en Sabalenka vormen het eerste reekshoofd in Flushing Meadows, waar ze vorig jaar de US Open wonnen. Om een plaats in de halve finales nemen ze het op tegen de titelverdedigers: de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac, die het achtste reekshoofd vormen.

The 🇧🇪 moves 🔛@elise_mertens claims it over Pegula, 6-1, 6-3.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/jwqPs4lENH wta(@ WTA) link