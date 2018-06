Elise Mertens stijgt plaatsje en haalt hoogste ranking uit carrière, Goffin blijft 9de Redactie

11 juni 2018

09u36

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens boekt één plaats winst op de nieuwe WTA-ranking. Ze staat nu op de vijftiende plaats, de hoogste notering uit haar carrière. De Limburgse werd op Roland Garros in de achtste finales uitgeschakeld door de latere eindwinnares Simona Halep, die haar koppositie verstevigt.

Helemaal bovenaan het klassement blijft Halep de plak zwaaien voor de Deense Caroline Wozniacki, die in de achtste finales strandde aan de Porte d' Auteuil, en de Spaanse Garbine Muguruza, halvefinaliste op het Parijse gravel. De Roemeense, die haar eerste grandslamtoernooi won, vergroot haar voorsprong op Wozniacki tot 1.225 punten.

De Amerikaanse Sloane Stephens, die in de finale verloor van Halep, springt van de tiende naar de vierde plaats, haar beste klassering ooit. Haar landgenote Madison Keys, door Stephens uitgeschakeld in de halve finales, boekt drie plaatsen winst en keer terug in de top 10 (10e).

Ondanks haar forfait voor haar achtste finale tegen Maria Sharapova, maakt Serena Williams een sprong van 268 plaatsen. De Amerikaanse is nu 183e. In 2017 was de 23-voudige grandslamkampioene er niet bij in Parijs wegens haar zwangerschap. De Letse Jelena Ostapenko, die haar titel verdedigde op Roland Garros maar sneuvelde in de openingsronde, zakt zeven plaatsen en is nu 12e.

Alison Van Uytvanck gaat van de 46e naar de 47e plaats. Kirsten Flipkens klimt van de 65e naar de 60e stek. Van Uytvanck en Flipkens werden in Parijs in de tweede ronde uitgeschakeld. Yanina Wickmayer, die in de eerste ronde strandde, behoort opnieuw tot de top 100 van de wereld (98e, +7).

David Goffin blijft negende op ATP-ranking

David Goffin (ATP 9) behoudt zijn plaats in de top tien van de nieuwe ATP-ranking. Op Roland Garros ging de Luikenaar in de achtste finales verrassend onderuit tegen de Italiaan Marco Cecchinato. De eindzege in Parijs was voor de elfde keer voor de Spanjaard Rafael Nadal, die het nummer 1 van de wereld blijft.

De top drie blijft ongewijzigd, met na Nadal de Zwitser Roger Federer en de Duitser Alexander Zverev. Daarna volgt Juan Martin del Potro, door Nadal uitgeschakeld in de halve finales. De Argentijn klimt van zes naar vier, een evenaring van zijn beste notering in zijn carrière. De Oostenrijker Dominic Thiem, finalist op Roland Garros, klimt van de achtste naar de zevende stek. Cecchinato, die het in Parijs tot in de halve finales schopte, boekt 45 plaatsen winst en is nu 27e.

De tweede Belg op de ATP-ranking is Ruben Bemelmans, die van de 110e naar de 103e plaats klimt. De Limburger, opgevist als lucky loser, werd op Roland Garros uitgeschakeld in de tweede ronde.

WTA-ranglijst

1. (1) Simona Halep (Roe) 7970 punten

2. (2) Caroline Wozniacki (Den) 6745

3. (3) Garbine Muguruza (Spa) 6550

4. (10) Sloane Stephens (VSt) 5463

5. (4) Elina Svitolina (Oek) 5205

6. (7) Caroline Garcia (Fra) 4970

7. (6) Karolina Pliskova (Tsj) 4685

8. (8) Petra Kvitova (Tsj) 4610

9. (9) Venus Williams (VSt) 3971

10.(13) Madison Keys (VSt) 3636

11.(12) Angelique Kerber (Dui) 3460

12.(5) Jelena Ostapenko (Let) 3392

13.(11) Julia Görges (Dui) 3210

14.(14) Daria Kasatkina (Rus) 3125

15.(16) Elise Mertens (Bel) 2635

16.(15) Coco Vandeweghe (VSt) 2593

17.(17) Ashleigh Barty (Aus) 2420

18.(20) Naomi Osaka (Jap) 2270

19.(18) Magdalena Rybarikova (Slk) 2200

20.(19) Anastasija Sevastova (Let) 2105

...

47.(46) Alison Van Uytvanck (Bel) 1133

60.(65) Kirsten Flipkens (Bel) 926

98.(105) Yanina Wickmayer (Bel) 657

124.(131) Ysaline Bonaventure (Bel) 487

153.(152) Maryna Zanevska (Bel) 385

183.(451) Serena Williams (VSt) 315