Elise Mertens stijgt naar veertiende plaats op WTA-ranking Redactie

13 augustus 2018

10u26

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens klimt in de vandaag verschenen WTA-ranking van de vijftiende naar de veertiende plaats. Dat is de hoogste notering tot dusver voor de 22-jarige Limburgse. in de ATP-ranking blijft David Goffin dan weer elfde.

De Roemeense Simona Halep blijft de stand aanvoeren. Ook in de rest van de top 3 geen wijzigingen. De Deense Caroline Wozniacki volgt als tweede, voor de Amerikaanse Sloane Stephens. De Duitse Angelique Kerber is vierde, de Française Caroline Garcia (+1) vijfde.

Alison Van Uytvanck is na Mertens de hoogst geklasseerde Belgische op de 37e plaats. Zij maakt vier plekken winst en stond nooit hoger. Kirsten Flipkens moet een stek achteruit naar nummer 48, Yanina Wickmayer twee naar 96. Ysaline Bonaventure stijgt één plaats naar positie 125. Maryna Zanevska (-3 naar 161), Kimberley Zimmermann (-2 naar 299) en Marie Benoit (-2 naar 308) moeten enkele plekken inleveren.

David Goffin behoudt elfde plaats op ATP-ranking

David Goffin blijft op de ATP-ranking dan weer elfde. Aan kop van de stand staat nog steeds Rafael Nadal. De 32-jarige Spanjaard schreef zondag nog het ATP-toernooi van Toronto op zijn naam.

De Zwitser Roger Federer behoudt zijn tweede plaats, de Argentijn Juan Martín del Potro stijgt een plek naar drie. Alexander Zverev doet dan weer de omgekeerde beweging en zakt van drie naar vier. De Bulgaar Grigor Dimitrov blijft status quo als vijfde.

Ruben Bemelmans is na Goffin de hoogst geklasseerde tennis-Belg, met zijn 130e plaats. Daarmee doet de Limburger precies even goed als de vorige ranking. Arthur De Greef moet twee plekken inleveren en is 249e, Kimmer Coppejans maakt dan weer een sprong van veertien plaatsen om 283e te worden. Steve Darcis, die al maanden aan de kant staat met een elleboogblessure, blijft 295e.

De ranking van maandag 13 augustus (met tussen haakjes het verschil met de vorige ranking):

1. Rafael Nadal (Spa) 10220 ptn

2. Roger Federer (Zwi) 6480

3. Juan Martín Del Potro (Arg) 5410 (+1)

4. Alexander Zverev (Dui) 4845 (-1)

5. Grigor Dimitrov (Bul) 4700

6. Kevin Anderson (ZAf) 4535

7. Marin Cilic (Kro) 4085

8. Dominic Thiem (Oos) 3665

9. John Isner (VSt) 3570

10. Novak Djokovic (Ser) 3445

++11. David Goffin (Bel) 3085

12. Diego Schwartzman (Arg) 2380

13. Pablo Carreño (Spa) 2290

14. Fabio Fognini (Ita) 2145

15. Stefanos Tsitsipas (Gri) 2089 (+12)

16. Kyle Edmund (GBr) 1950

17. Lucas Pouille (Fra) 1870 (+1)

18. Nick Kyrgios (Aus) 1855 (-1)

19. Roberto Bautista (Spa) 1820 (-4)

20. Jack Sock (VSt) 1815 (-1)

...

130. Ruben Bemelmans 445

249. Arthur De Greef 224 (-2)

283. Kimmer Coppejans 178 (+14)

295. Steve Darcis 166

307. Christopher Heyman 159 (-3)

337. Joris De Loore 136 (+1)

339. Julien Cagnina 133 (+2)

350. Yannick Mertens 127 (+2)

382. Jeroen Vanneste 106 (+36)

423. Zizou Bergs 90

440. Niels Desein 85 (+1)

456. Maxime Authom 80

469. Germain Gigounon 77 (+5)

471. Jonas Merckx 77 (-22)

503. Clement Geens 67 (+5)

547. Romain Barbosa 56 (+3)

594. Yannick Vandenbulcke 47 (-81)

642. Omar Salman 41 (-43)

685. Maxime Pauwels 36 (-3)

728. Yannik Reuter 30 (-6)

981. Michael Geerts 11 (+7)

1104. Julien Dubail 7 (+6)

1121. Benjamin D'hoe 7 (+9)