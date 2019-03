Elise Mertens stijgt naar veertiende plaats op WTA-ranking - Goffin blijft in top 20 YP/DMM

18 maart 2019

10u30

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens doet een goeie zaak in de nieuwe wereldranglijst van het vrouwentennis. Ze stijgt twee plaatsen naar nummer 14.

De Limburgse werd vorige week op het toernooi van Indian Wells uitgeschakeld in de derde ronde. Ze deed daarmee een ronde beter dan in 2018. In het dubbelspel pakte Mertens de titel aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Het levert haar een eerste top tien notering op in het WTA-dubbelklassement.

De Canadese tiener Bianca Andreescu schreef in Indian Wells een sprookje. Ze kreeg een wildcard voor de hoofdtabel en schopte het vervolgens tot in de finale. Daarin zette ze zondag de Duitse topper Angelique Kerber opzij. De 18-jarige Andreescu maakt in het klassement een sprong van 36 plaatsen en belandt op nummer 24.

Kerber doet het ook goed en wipt van acht naar vier. Ze staat net achter de Roemeense Simona Halep, die haar tweede plaats verliest aan de Tsjechische Petra Kvitova. De Japanse Naomi Osaka blijft eerste.

Alison Van Uytvanck (51e) en Kirsten Flipkens (56e) behouden hun plaats. Ysaline Bonaventure (122e, +22) maakt een sprong en gaat voorbij Yanina Wickmayer (141e, -8).

David Goffin, twintigste, wint een plaats op ATP-ranglijst

David Goffin maakt opnieuw deel uit van de top twintig in het mannentennis. De Luikenaar wint een plaatsje op de ATP-ranking. Goffin werd op het Masters 1.000 toernooi van Indian Wells al in de tweede ronde uitgeschakeld maar had er geen punten te verdedigen. Na die vroege exit nam hij deel aan een Challenger in Californië, waar Belgiës beste tennisser in de kwartfinales werd gewipt.

Dominic Thiem stijgt van de achtste naar de vierde plaats. De Oostenrijker dankt zijn hoogste notering ooit aan de knappe toernooizege die hij in Indian Wells behaalde. Thiem versloeg er in de finale Roger Federer, die van vier naar vijf zakt. De top drie verandert niet. De Serviër Novak Djokovic blijft, ondanks zijn vroege exit in Californië, het klassement aanvoeren voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Duitser Alexander Zverev.

De Argentijn Juan Martin del Potro kon door blessureleed zijn titel niet verdedigen in Indian Wells. Hij zakt van vijf naar acht. Del Potro is er overigens evenmin bij op het toernooi in Miami, dat woensdag begint. Ruben Bemelmans, de tweede Belg op de ranking, levert zes plaatsen in en staat 151ste.