Elise Mertens start met vlotte zege in Eastbourne - Bemelmans staat op één duel van hoofdtabel Wimbledon

26 juni 2018

Ruben Bemelmans staat op één duel van de hoofdtabel

Ruben Bemelmans (ATP 104) heeft zich geplaatst voor de derde (en laatste) kwalificatieronde op Wimbledon. De Limburger, het tweede reekshoofd in de kwalificaties, rekende na net geen uur tennis in twee sets (6-4 en 6-2) af met de Spanjaard Enrique Lopez-Perez (ATP 158).

De 30-jarige Bemelmans staat zo op één wedstrijd van de hoofdtabel. Het zou zijn zesde deelname worden op Wimbledon. Vorig jaar stuntte hij zich een weg naar de derde ronde. Zijn laatste opponent op weg naar de eerste ronde is de winnaar van het duel tussen de Bosniër Tomislav Krkic (ATP 261) en de Australiër Bernard Tomic (ATP 162).

Bonaventure plaatst zich voor tweede kwalificatieronde Wimbledon

Ysaline Bonaventure (WTA 117) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde op Wimbledon. De Luikse, het elfde reekshoofd, klopte de Spaanse Silvia Soler-Espinosa na dik anderhalf uur tennis in drie sets (6-2, 4-6 en 6-2).

Haar tegenstandster in haar tweede partij op het gras van Wimbledon wordt de 18-jarige Russische Sofya Zhuk (WTA 139), die in haar eerste duel de Griekse Valentini Grammatikopoulou (WTA 174) in twee sets (6-3 en 6-2) huiswaarts stuurde. Bonaventure kon zich in het verleden nog nooit plaatsen voor een grandslamtoernooi.

Elise Mertens naar tweede ronde in Eastbourne

Elise Mertens (WTA 15) heeft zich probleemloos geplaatst voor de achtste finales van het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/852.564 dollar).

Belgiës beste tennisster versloeg in de tweede ronde de ervaren Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 57) in twee korte sets. Na slechts 47 minuten wedstrijd stond de 6-1, 6-1 eindstand op het scorebord.

In de eerste ronde was Mertens dankzij haar status als negende reekshoofd vrij. De volgende opponente van de 22-jarige Limburgse wordt de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 45). Die schakelde de Duitse Julia Goerges (WTA 13), het zesde reekshoofd, uit met 1-6, 6-4 en 6-4.

Vanavond komt Mertens nog eens op de baan in het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs neemt ze het op tegen de Tsjechen Andrea Sestini Hlavackova en Barbora Strycova. Die vormen het eerste reekshoofd.

Alison Van Uytvanck kan zich niet plaatsen

Alison Van Uytvanck (WTA 46) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales in Eastbourne. De Grimbergse verloor in de tweede ronde van de Russische Daria Kasatkina (WTA 14), het zevende reekshoofd. Het werd 5-7, 6-4 en 6-1 na twee uur en zeven minuten.

Geen Wimbledon voor Zanevska

Maryna Zanevska (WTA 161) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede voorronde van Wimbledon. Ze verloor op het Engelse gras van de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 169) met 6-2, 6-3 na 1 uur en 7 minuten.

Elise Mertens (WTA 15), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Kirsten Flipkens (WTA 51) en Yanina Wickmayer (WTA 102) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Federer neemt opnieuw deel aan Hopman Cup

Roger Federer zal begin volgend jaar zijn titel verdedigen op de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams. De Zwitserse tennislegende vormt in het Australische Perth opnieuw een duo met Belinda Bencic.

"Ik kijk ernaar uit met Belinda Bencic mijn titel in de Hopman Cup te verdedigen", zegt Federer op de website van het toernooi. "De Perth Arena is een prachtige plek om het nieuwe jaar te starten en het is uiteraard ook de perfecte voorbereiding op de Australian Open. De voorbije jaren ging het heel goed."

In de editie 2018 klopten Federer en Bencic in de finale de Duitsers Alexander Zverev en Angelique Kerber. Ook zij zullen er opnieuw bij zijn. Wie de andere zes duo's zijn, is nog afwachten. Dit jaar was België met David Goffin en Elise Mertens eveneens vertegenwoordigd in Perth. Zij werden tweede in de groep van Duitsland. De Hopman Cup 2019 wordt gespeeld van 29 december tot 5 januari.

Bonaventure en Zanevska kennen hun tegenstanders in kwalificaties van het Wimbledon-dubbelspel

Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska zullen, elk met een buitenlandse partner, deelnemen aan de kwalificaties in het dubbelspel op Wimbledon.

Bonaventure vormt een koppel met de Nederlandse Bibiane Schoofs - samen zijn ze het vijfde reekshoofd in de kwalificaties - en treft in de eerste kwalificatieronde het Canadees-Amerikaanse duo Eugenie Bouchard/Caroline Dolehide.

Maryna Zanevska van haar kant speelt aan de zijde van de Australische Arina Rodionova. Zanevska en Rodionova, samen het zevende reekshoofd, ontmoeten in de eerste kwalificatieronde het Amerikaans-Zweedse paar Jamie Loeb/Rebecca Peterson.

Eerder op de dag plaatste Ysaline Bonaventure zich voor de tweede kwalificatieronde in het enkelspel, Maryna Zanevska ging er meteen uit.

Mertens en Schuurs stoten door naar kwartfinales

Elise Mertens heeft zich, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Eastbourne (gras/852.564 dollar).

Het Belgisch-Nederlandse duo rekende na anderhalf uur tennis in twee sets (6-2 en 7-6 (7/5))) af met de Tsjechische tandem Andrea Sestini Hlavackova/Barbora Strycova. Bij de laatste acht wacht een duel met de Oekraïens-Russische tandem Nadiya Kichenok/Ekaterina Makarova.

Mertens en Schuurs verloren vorige zondag nog de dubbelfinale in Birmingham. Het koppel van de Lage Landen won samen al drie WTA-dubbeltitels, in het Chinese Guangzhou (2017), het Australische Hobart (2018) en twee weken geleden in het Nederlandse Rosmalen (2018).

Eerder op de dag kon Elise Mertens (WTA 15) zich in het enkelspel plaatsen voor de achtste finales, na een makkelijke zege tegen de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 57). Alison Van Uytvanck (WTA 46) moest het onderspit delven tegen de Russische Daria Kasatkina (WTA 14).