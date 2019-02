Elise Mertens speelt in Doha veruit haar grootste finale tot nu toe: “Ik ben opgewonden, voor mij is alles winst” Filip Dewulf

16 februari 2019

08u54

Tennis Haar zesde WTA-finale, veruit de grootste tot nu toe, brengt Elise Mertens vandaag in Doha een duel met Simona Halep. Wordt het drie op drie tegen de toptienspeelsters deze week? "Ik heb niets te verliezen", zei Mertens alvast.

Net zoals deze jaargang startte Elise Mertens ook de Qatar Total Open eerder ietwat aarzelend. Niet abnormaal omdat ze van een zwaar en teleurstellend Fed Cupweekend kwam en tevens nog altijd een beetje op zoek was naar haar beste tennis. Met zeges op Siniakova en Pliskova bouwde ze echter aan haar vertrouwen en tegen Kiki Bertens in de kwartfinale begon haar spelsysteem vorm te krijgen. De forehand was niet langer een twijfelgeval, maar eerder een wapen, de mix van agressieve impulsen en defensieve stabiliteit raakte beter afgesteld. En ook mentaal was Mertens weer de ‘warrior princess’, die de voorbije jaren al zo’n furore maakte.

Dit wordt mijn eerste finale op hoog niveau. Ik ben opgewonden. Ik heb niets te verliezen en ga gewoon alles geven

Gisteren tegen Kerber, winnares van Wimbledon vorig jaar en voormalig nummer één van de wereld, slaagde de 23-jarige Limburgse erin nog beter te doen: op de tweede set na, waarin de Duitse muur agressiever uit de hoek kwam, was Mertens baas op de baan. Op het einde van de driesetter gooide Kerber, nochtans eveneens bekend voor haar vechtlust, min of meer de handdoek. Volledig murw getimmerd door een magische Mertens. “Dit betekent veel voor mij”, glunderde die. “Dit was een zwaar gevecht, een heel spannende wedstrijd. Ik heb de eerste en derde set echt op mijn lijn kunnen spelen, ik moest ook agressief zijn. Ik had niet verwacht van in de finale te staan. Ik ben dan ook heel blij met deze overwinning.”

Luidruchtige fanclub

Mertens kan vandaag voor haar vijfde, en absoluut de grootste, WTA-titel strijden. Haar derde toptienspeelster in drie dagen tijd wordt wel meteen ook haar zwaarste opdracht. Buiten dat de 27-jarige Simona Halep al eens won in Doha (2014), vorig jaar het nummer één van de wereld was en Roland Garros op haar naam heeft staan, komt er nog eens bij dat ze in de Qatarese hoofdstad wordt aangemoedigd door een kleine, maar luidruchtige fanclub. Allemaal niet simpel, maar Mertens lijkt onverstoorbaar daar in de woestijn. “Dit wordt mijn eerste finale op hoog niveau”, wist de beste Belgische. “Natuurlijk heb ik al in de halve finale van de Australian Open (2018) gestaan, maar dit is toch nog iets anders. Ik ben opgewonden voor die finale. Ik heb niets te verliezen en ga gewoon alles geven.”

Elina Svitolina, toenmalig nummer vier van de wereld, is de hoogst gerangschikte speelster die Mertens ooit wist te verschalken. De Oekraïense stond gisteren in de andere halve finale 4-1 in de derde set voor tegen Halep, toen die haar turbo opzette en alsnog met 6-3, 3-6, 6-4 wist te zegevieren. Een goed voorteken voor Mertens?

“Ik kan vrij tennissen”, glimlachte ze. “Voor mij is alles winst.”