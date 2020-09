Elise Mertens sneuvelt in kwartfinales in Rome Redactie

19 september 2020

21u20 0

Elise Mertens (WTA 20) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in Rome (gravel/2.098.290 dollar). De Belgische nummer één, het elfde reekshoofd, verloor na twee uur en elf minuten tennis in twee sets (6-3, 3-6 en 6-0) van de Tsjechische titelhouder Karolina Pliskova (WTA 4), het tweede reekshoofd. Mertens sneuvelde vorige week ook al in de kwartfinales op de US Open.

Pliskova treft zondag in de halve finales de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 19). Die nam eerder op de avond in haar kwartfinale in twee korte sets (6-3 en 6-0) de maat van de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6), tweevoudig winnares in Rome (2017 en 2018) en het vierde reekshoofd. De 21-jarige Vondrousova was vorig jaar finaliste op Roland Garros.

In de andere halve finale ontmoet het Roemeense topreekshoofd Simona Halep (WTA 2) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 17).