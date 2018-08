Elise Mertens redt matchbal en plaatst zich voor kwartfinale in Montreal

10 augustus 2018

Tennis Elise Mertens (WTA 15) heeft de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 39) verslagen in de achtste finale van het WTA-tennistoernooi in Montreal.

De 22-jarige Limburgse won in 3 sets: 2-6, 7-6 (7/1) en 6-0. De wedstrijd duurde 2 uur en 15 minuten, in de tweede set moest de Belgische nummer één bij een 4-5 achterstand een matchpunt wegwerken.

"Ik ben echt tevreden met de manier waarop ik speel en voel dat ik in het juiste ritme kom. Sabalenka is een goede speelster, die een agressief soort tennis op de court kan leggen", verklaarde de Belgische nummer 1. "Het kwam er voor mij op aan agressiever te tennissen en het momentum eerder te benutten. Zij presteerde sterk in de eerste set. Ik had het gevoel dat ik gewoon voor elk punt moest blijven knokken. Uiteindelijk won ik de partij."

In de kwartfinales neemt de als veertiende geplaatste Belgische het op tegen het Oekraïense vijfde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 5). Beide tennissters troffen mekaar al tweemaal in het verleden, met een keer winst voor beiden. "Het sterke punt van Svitolina is haar verdediging", merkte Mertens op. "Ik zal mijn spel moeten spelen en voor elk punt moeten gaan. Een beetje zoals vandaag."