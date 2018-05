Elise Mertens pakt uit met double bagel in Rabat, met deze fantastische rally én winner als orgelpunt TLB

01 mei 2018

13u27

Bron: Belga 17 Tennis Elise Mertens (WTA 19) heeft zich overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Rabat (250.000 dollar). Ze smeerde op het Marokkaanse gravel de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 281) een double bagel (6-0, 6-0) aan. Na amper 56 minuten stond de eindstand op het scorebord.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 22-jarige Limburgse en de vijf jaar oudere Slovaakse. Mertens, het eerste reekshoofd, neemt het in de achtste finales op tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 226) of de Roemeense Ana Bogdan (WTA 67).

Met Kirsten Flipkens (WTA 73) staat nog een tweede Belgische op de hoofdtabel van de Grand Prix De SAR La Princesse Lalla. Zij wipte gisteren in drie sets het Kroatische derde reekshoofd Petra Martic (WTA 40).

Haar volgende opponente wordt de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 96). Die versloeg in de eerste ronde de Spaanse qualifier Silvia Soler-Espinosa (WTA 218) met 6-2, 3-6 en 6-1. De 32-jarige Flipkens speelde al vier keer tegen de 24-jarige Tomljanovic. Telkens ging de zege naar de Belgische.

Bekijk hieronder een fantastische rally van 22 slagen uit de wedstrijd van Mertens:

That's how you finish off a 22-shot rally! 👏👏👏@Elise_Mertens #WTARabat pic.twitter.com/JbtxnwanSw WTA(@ WTA) link

"The weather is great, the courts are good..."@Elise_Mertens is loving her time at #WTARabat. pic.twitter.com/0aTTeGESHG WTA(@ WTA) link

Topreekshoofd Ruben Bemelmans krijgt pandoering van nummer 252 in Ostrava

Ruben Bemelmans (ATP 106) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Challengertoernooi in het Tsjechische Ostrava (gravel/64.000 euro). De Limburger, het eerste reekshoofd, verloor kansloos van de Fransman Vincent Millot (ATP 252) met 6-1 en 6-1. Na slechts 48 minuten was de wedstrijd afgelopen.

Met Kimmer Coppejans (ATP 317) en Arthur De Greef (ATP 289) staan nog twee Belgen op de tabel van het Prosperita Open. Coppejans schakelde maandag in de eerste ronde de Fransman Geoffrey Blancaneaux (ATP 291) uit met 7-6 (7/3) en 7-5, De Greef staat vandaag/dinsdag tegenover het Oekraïense tweede reekshoofd Sergiy Stakhovsky (ATP 126).

De 30-jarige Bemelmans komt later op de dag nog een tweede keer in actie in het dubbeltoernooi, aan de zijde van de Nederlander Tallon Griekspoor.

Prijzengeld Wimbledon stijgt opnieuw

De winnaar en winnares van het enkelspel in Wimbledon zullen volgende editie 2,55 miljoen euro opstrijken, een stijging van 2,3 procent vergeleken met vorig jaar. Dat maakten de organisatoren van het tennistoernooi vandaag bekend.

De totale prijzenpot stijgt naar ruim 38 miljoen euro. Vorig jaar lag dat bedrag iets boven 35 miljoen euro.

Wimbledon werkt met een iets lager prijzengeld dan Roland Garros (39 miljoen euro). Op de Australian Open ontvingen de deelnemers dit jaar ruim 34 miljoen euro. De organisatie van de US Open, de vierde en laatste grandslam van het seizoen, heeft de omvang van de prijzenpot nog niet bekendgemaakt.

In 2017 ging de Zwitser Roger Federer op het Londense gras met de zege aan de haal. Bij de vrouwen trok de Spaanse Garbiñe Muguruza aan het langste eind.

