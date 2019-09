Elise Mertens pakt in Peking scalp van ‘s werelds nummer 17 Petra Martic ODBS

30 september 2019

08u06

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 23) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA Premiertoernooi in Peking (hard/8.285.274 dollar). De 23-jarige Hamontse haalde het na een uur en twaalf minuten met 6-2 en 6-3 van de 28-jarige Kroatische Petra Martic (WTA 17).

Het was hun tweede onderlinge duel. Op de Australian Open van 2018 trok Mertens in de achtste finales met 7-6 (7/5) en 7-5 aan het langste eind.

Elise Mertens speelt om een ticket voor de achtste finales tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 60) of de Canadese Bianca Andreescu (WTA 6), het vijfde reekshoofd en onlangs winnares van de US Open. Ze versloeg op weg naar de titel in New York Mertens in de kwartfinales.

Mertens heeft amper punten te verdedigen in Peking. Vorig jaar verloor ze er immers al in de eerste ronde van thuisspeelster Zhang Shuai.

In het dubbeltoernooi treedt Mertens aan met haar vaste partner, de Wit-Russische Aryna Sabalenka. De US Open-laureaten zijn het derde reekshoofd en hoeven in de eerste ronde niet in actie te komen. Afgelopen weekend verloren Mertens en Sabalenka de finale in het Chinese Wuhan.

Er staan geen andere Belgen op de tabel van het China Open. De Deense Caroline Wozniacki verdedigt haar titel.