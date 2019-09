Elise Mertens pakt in Peking scalp van ‘s werelds nummer 17 Petra Martic en neemt het op tegen Andreescu ODBS/AB

30 september 2019

08u06

Bron: Belga 14 Tennis Elise Mertens (WTA 23) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA Premiertoernooi in Peking (hard/8.285.274 dollar). De 23-jarige Hamontse haalde het na een uur en twaalf minuten met 6-2 en 6-3 van de 28-jarige Kroatische Petra Martic (WTA 17).

Het was hun tweede onderlinge duel. Op de Australian Open van 2018 trok Mertens in de achtste finales met 7-6 (7/5) en 7-5 aan het langste eind.

Elise Mertens speelt om een ticket voor de achtste finales tegen de Canadese Bianca Andreescu (WTA 6), het vijfde reekshoofd en onlangs winnares van de US Open. Ze versloeg op weg naar de titel in New York Mertens in de kwartfinales. Het wordt een heruitgave van hun kwartfinale op de US Open. Begin september won de 19-jarige Canadese met 3-6, 6-2 en 6-3 en stoomde vervolgens door naar haar eerste grandslamtitel. Andreescu, het vijfde reekshoofd, won maandag op het Chinese hardcourt met 6-2, 2-6 en 6-1 van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 60).

De winnares plaatst zich voor de achtste finales van het China Open. Daarin wacht de laureate van het Amerikaanse onderonsje tussen Madison Keys (WTA 15) en qualifier Jennifer Brady (WTA 66).

Mertens ook in dubbeltoerooi

In het dubbeltoernooi treedt Mertens aan met haar vaste partner, de Wit-Russische Aryna Sabalenka. De US Open-laureaten zijn het derde reekshoofd en hoeven in de eerste ronde niet in actie te komen. Afgelopen weekend verloren Mertens en Sabalenka de finale in het Chinese Wuhan.

Er staan geen andere Belgen op de tabel van het China Open. De Deense Caroline Wozniacki verdedigt haar titel.

Alison Van Uytvanck stijgt naar 44ste plaats op wereldranglijst

Alison Van Uytvanck doet een uitstekende zaak op nieuwe WTA-ranking. De Grimbergse tennisster stijgt zeventien plaatsen en belandt op nummer 44. De 25-jarige Van Uytvanck dankt de mooie sprong aan haar toernooizege in het Oezbeekse Tasjkent. Daar stak ze zaterdag haar vijfde WTA-titel op zak. In augustus 2018 prijkte Van Uytvanck op de 37e plaats in het WTA-klassement. Dat is haar hoogste notering tot dusver.

Elise Mertens, Belgiës nummer 1, gaat een plaatsje vooruit. De Limburgse staat 23ste. In de dubbelranking zakt ze, ondanks een finale in het Chinese Wuhan, van twee naar drie. Lager op de ranking is er licht verlies voor Kirsten Flipkens (-1, 101e) en winst voor Ysaline Bonaventure (+8, 115e), Greet Minnen (+2, 122e) en Yanina Wickmayer (+1, 160e).

Helemaal bovenaan het klassement blijft de Australische Ashleigh Barty de plak zwaaien voor de Tsjechische Karolina Pliskova en de Oekraïense Elina Svitolina. Dan volgen de Japanse Naomi Osaka en de Roemeense Simona Halep. Die wipt over de Canadese US Open-kampioene Bianca Andreescu. Het is de enige verschuiving in de top tien.

De Wit-Russische Aryna Sabalenka verlengde haar titel in Wuhan maar wordt daar niet voor beloond op de ranking. Ze blijft veertiende. De Amerikaanse Alison Riske, verliezend finaliste, wipt van 35 naar 24.

Goffin behoudt vijftiende plaats op ongewijzigde wereldranglijst

David Goffin blijft nummer vijftien van de wereld in het mannentennis. Er vallen in het nieuwe ATP-klassement ook amper wijzigingen te noteren. De Serviër Novak Djokovic voert de ranking aan, gevolgd door de Spanjaard Rafael Nadal, de Zwitser Roger Federer, de Rus Daniil Medvedev en de Oostenrijker Dominic Thiem. De enige verandering in de top twintig is de positiewissel tussen de Fransman Gael Monfils (nu elfde) en de Italiaan Fabio Fognini (twaalfde).

Lager op de ranking stijgt Pablo Carreno Busta na zijn toernooizege in het Chinese Chengdu van 63 naar 39. Op het Rakuten Open in Tokio is de Spanjaard voor de derde keer in enkele weken (na de US Open en Metz) de tegenstander van Goffin. De Australiër Alex de Minaur, die de titel won in het Chinese Zhuhai, klimt zes plaatsen en belandt op 25.

Kimmer Coppejans blijft 163e. Dan volgen Steve Darcis (180e, +4), Ruben Bemelmans (225e, -23) en Arthur De Greef (253e). In het dubbelklassement is er na hun eindzege in Zhuhai winst voor Joran Vliegen (38e, +4) en Sander Gille (44e, +7).