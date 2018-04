Elise Mertens opnieuw in top 20 ranking - David Goffin moet plaatsje inleveren Redactie

02 april 2018

09u55

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens stijgt vandaag een plaats, naar nummer 20, op de nieuwe wereldranglijst in het vrouwentennis. Ze evenaart daarmee haar hoogste ranking.

De Limburgse profiteert van het grote verlies van de Britse Johanna Konta, die van 14 naar 22 tuimelt. Konta was op het Miami Open titelverdedigster maar sneuvelde dit jaar in de achtste finales tegen Venus Williams. Op weg naar de vierde ronde had ze wel Kirsten Flipkens en Elise Mertens uit het toernooi gekegeld.

Mertens stond voor het eerst op de hoofdtabel in Miami. Ze was als reekshoofd bye in de openingsronde en zette daarna de bescheiden Bernarda Pera opzij. Konta bleek vervolgens een maatje te groot (6-2, 6-1). De 22-jarige Mertens haalde voor het eerst de top twintig eind januari, nadat ze op de Australian Open had gestunt met een plaats in de halve finales.

Alison Van Uytvanck behoudt maandag de 51e positie, Kirsten Flipkens zakt vier plaatsen naar nummer 75. Lager op de ranking volgen Yanina Wickmayer (106e, +3), Ysaline Bonaventure (135e, +2) en Maryna Zanevska (166e, -6).

Aan de top zijn er geen verschuivingen. De Roemeense Simona Halep blijft het klassement aanvoeren voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza. De Amerikaanse Sloane Stephens wordt voor haar toernooizege in Miami beloond met drie plaatsen winst en staat negende.

Goffin moet plaatsje inleveren

David Goffin moet een plaats inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Na zijn vroege uitschakeling op het Masters 1.000 toernooi van Miami zakt de Luikenaar vandaag naar nummer 10. Rafael Nadal is de nieuwe nummer 1.

Goffin wordt in het klassement voorbijgestoken door de Amerikaan John Isner. Die pakte zondag op het hardcourt in Californië de belangrijkste titel uit zijn loopbaan en wordt daarvoor beloond met een sprong van 17 naar 9. Helemaal bovenaan de ranking is Rafael Nadal, zonder zelf in actie te komen, de nieuwe nummer 1. De Spanjaard profiteert van de vroege exit van Roger Federer in Miami. De Zwitser was er titelverdediger maar verloor dit jaar al verrassend in de tweede ronde van de Australische qualifier Thanasi Kokkinakis. Daardoor verliest hij een pak ATP-punten.

Nadal, door een blessure aan het rechterbovenbeen afwezig in Miami, begint aan zijn 168e week als nummer 1. De Spanjaard bekleedde die positie voor het eerst op 18 augustus 2008. Ook toen loste hij Federer af. De Kroaat Marin Cilic blijft derde, voor de Duitser Alexander Zverev. Die schopte het tot de finale in Miami en springt over de Bulgaar Grigor Dimitrov. Iets lager op de ranking doet de Spanjaard Pablo Carreno Busta een goeie zaak. Dankzij zijn plaats in de halve finales wipt hij van 19 naar 12. Ruben Bemelmans blijft de tweede Belg op plaats 110 (+6), voor de nog altijd geblesseerde Steve Darcis (143e, -4).