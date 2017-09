Elise Mertens opent tegen reekshoofd Cibulkova in Peking PL

Elise Mertens (WTA 38) staat in de eerste ronde van het prestigieuze WTA-toernooi van Peking (hard/6.381.679 dollar) tegenover de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 9), het achtste reekshoofd. Het wordt het tweede onderlinge duel tussen de 21-jarige Limburgse en haar zeven jaar oudere opponente. Eind augustus stonden ze tegenover elkaar in de halve finale van het toernooi in New Haven. Toen won Cibulkova, ook op hardcourt, vlot met 6-1, 6-3. Mertens is de enige Belgische deelneemster aan de China Open. Samen met de Nederlandse Demi Schuurs treedt ze in de Chinese hoofdstad eveneens aan in het dubbeltoernooi.

Timea Babos eerste finaliste in Tashkent

De Hongaarse Timea Babos (WTA 52) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tashkent (hard/250.000 dollar). Het tweede reekshoofd versloeg de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 119) met 6-1 en 6-4. Morgen speelt ze om de titel tegen de Russin Vera Zvonareva (WTA 308) of de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 133).



De 24-jarige Babos mikt op een vierde WTA-titel, de tweede dit jaar (na Boedapest). Eerder deze maand was ze nog verliezend finaliste in Quebec tegen Alison Van Uytvanck.