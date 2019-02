Elise Mertens opent tegen qualifier in Dubai TLB

16 februari 2019

12u32

Tennis Elise Mertens (WTA 21) staat in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai (hard/2.828.000 dollar) tegenover een kwalificatiespeelster. Bij winst neemt de Limburgse, die het zestiende reekshoofd is, het voor een plaats in de achtste finales op tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 24) of de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 43).

Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenko neemt Mertens ook deel aan het dubbeltoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij spelen in de eerste ronde tegen de Australische Samantha Stosur en de Chinese Shuai Zhang.

De 23-jarige Mertens is de enige landgenote op de tabel in Dubai. Vorig jaar ging ze er al in de eerste ronde uit.

Vandaag (vanaf 16u) kan de Limburgse haar vijfde WTA-titel veroveren. In de finale van het toernooi in Doha treft ze de Roemeense Simona Halep (WTA 3).