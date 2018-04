Elise Mertens opent tegen Italiaanse Jasmine Paolini in Fed Cup TLB

20 april 2018

14u37

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 17) staat morgen (13u30) in de eerste wedstrijd van de Fed Cupontmoeting tegen Italië in Genua tegenover Jasmine Paolini (WTA 145). Aansluitend neemt Alison Van Uytvanck (WTA 50) het op tegen Sara Errani (WTA 91).

Zondag (vanaf 12u) speelt Mertens tegen Errani en ontmoet Van Uytvanck in het laatste enkelduel Paolini. In het afsluitende dubbel volgt een duel tussen Mertens en Kirsten Flipkens tegen Deborah Chiesa en Jessica Pieri.

België, met interimkapitein Ivo Van Aken, en Italië treffen elkaar op gravel in het Valletta Cambiaso AS in Genua in de play-offs van Wereldgroep I. België verloor in februari in de eerste ronde van Wereldgroep I met 3-2 in en tegen Frankrijk. Italië won in Wereldgroep II met 3-2 van Spanje.