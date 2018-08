Elise Mertens op drafje naar kwartfinales WTA San José GVS

01 augustus 2018

22u01

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA-15) heeft zich vlot voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van San José (799.000 dollar) geplaatst.

De 22-jarige Limburgse, vierde reekshoofd op het hardcourt in San José (Californië), had in de tweede ronde slechts 1 uur en 2 minuten nodig voor een 6-2, 6-0-zege tegen de Amerikaanse kwalificatiespeelster Ashley Kratzer (WTA-251).

De volgende tegenstandster voor Mertens komt uit het duel tussen de Britse Johanna Konta (WTA-48) en de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-68).