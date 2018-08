Elise Mertens op drafje naar kwartfinales WTA San José GVS

01 augustus 2018

22u01

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA-15) heeft zich vlot voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van San José (799.000 dollar) geplaatst.

De 22-jarige Limburgse, vierde reekshoofd op het hardcourt in San José (Californië), had in de tweede ronde slechts 1 uur en 2 minuten nodig voor een 6-2, 6-0-zege tegen de Amerikaanse kwalificatiespeelster Ashley Kratzer (WTA-251).

De volgende tegenstandster voor Mertens komt uit het duel tussen de Britse Johanna Konta (WTA-48) en de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-68).

Lucky loser Ysaline Bonaventure naar achtste finales in Washington

Ysaline Bonaventure (WTA-131) heeft zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Washington (250.000 dollar) geplaatst. De 23-jarige Luikse, die na het forfait van eerste reekshoofd Caroline Wozniacki (WTA-2) als lucky loser op de hoofdtabel kwam, won in de eerste ronde in 1 uur en 11 minuten met tweemaal 6-3 van de Oekraïense kwalificatiespeelster Anhelina Kalinina (WTA-143).

Bonaventure neemt het in de achtste finales op tegen Zheng Saisai (WTA-85). Die 24-jarige Chinese won in de eerste ronde in 1 uur en 38 minuten met 6-2 en 6-4 van de Britse Katie Swan (WTA-179).

Garbine Muguruza geeft forfait met armblessure in San José

Het Spaanse eerste reekshoofd Garbine Muguruza heeft forfait gegeven voor het WTA-toernooi van San José (799.000 dollar). Dat maakten de organisatoren bekend. De nummer zeven van de wereld moet wegens een armblessure verstek laten gaan.

"Ik voelde de laatste dagen pijn aan mijn rechterarm en ik besef dat ik niet klaar ben om te spelen. Ik hoop zo snel mogelijk terug te kunnen keren op een ander toernooi," verklaarde de Spaanse tennisster in een persbericht.

Muguruza speelde niet meer sinds haar vroege uitschakeling door Alison Van Uytvanck op 5 juli op Wimbledon. Ze wordt vervangen door de 19-jarige Russische Anna Blinkova (WTA-101). Die zal het in de tweede ronde opnemen tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-108).