Elise Mertens onderuit tegen kwalificatiespeelster in Rosmalen Redactie

15 juni 2018

15u16

Bron: Belga 0

Elise Mertens (WTA 15) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen. Het Belgische tweede reekshoofd liet zich in de tweede ronde verrassen door de Duitse kwalificatiespeelster Antonia Lottner (WTA 148). Na 1 uur en 42 minuten stond het 7-5, 6-3.