Elise Mertens niet voorbij dubbelpartner Sabalenka in WTA Dubai Redactie

19 februari 2020

17u10

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA-22) heeft zich woensdag niet voor de achtste finales van het WTA-toernooi in Dubai (2.643.670 dollar) kunnen plaatsen. In de tweede ronde moest de 24-jarige Limburgse met 6-4 en 6-3 het onderspit delven voor haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA-13), het zevende reekshoofd op het hardcourt in Dubai.

Om een plaats in de halve finales treft Sabalenka de winnares van een duel tussen het Roemeense eerste reekshoofd Simona Halep (WTA-2) en de Tunesische Ons Jabeur (WTA-45). In het dubbelspel komen Mertens en Sabalenka, die eind vorig seizoen samen het US Open wonnen, in Dubai niet in actie.

