Elise Mertens niet opgewassen tegen Serena Williams in Toronto LPB

08 augustus 2019

06u27

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 20) heeft niet kunnen verrassen tegen Serena Williams (WTA 10) op de Rogers Cup (2,83 miljoen dollar) in Toronto. De Amerikaanse versloeg Mertens in de tweede ronde met 6-3, 6-3. De wedstrijd duurde 1u17'.

Het was de eerste keer dat de 23-jarige Limburgse het opnam tegen de 37-jarige Williams. Mertens had maandag in de eerste ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 46) uitgeschakeld in drie sets. Williams was als achtste reekshoofd vrij in de eerste ronde. Ze neemt het in de achtste finales op tegen de Russische qualifier Ekaterina Alexandrova (WTA 48). Die versloeg de Chinese Shuai Zhang (WTA 35) met 6-4, 6-3.

Williams won het toernooi al drie keer: in 2001, 2011 en 2013. De 23-voudige grandslamkampioene speelt in Toronto haar eerste toernooi sinds haar nederlaag op 13 juli in de Wimbledon-finale tegen Simona Halep.