Elise Mertens niet opgewassen tegen Serena Williams in Toronto, Barty nummer één af na zege Osaka

Bron: Belga 1 Tennis Elise Mertens (WTA 20) heeft niet kunnen verrassen tegen Serena Williams (WTA 10) op de Rogers Cup (2,83 miljoen dollar) in Toronto. De Amerikaanse versloeg Mertens in de tweede ronde met 6-3, 6-3. De wedstrijd duurde 1u17'.

Het was de eerste keer dat de 23-jarige Limburgse het opnam tegen de 37-jarige Williams. Mertens had maandag in de eerste ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 46) uitgeschakeld in drie sets. Williams was als achtste reekshoofd vrij in de eerste ronde. Ze neemt het in de achtste finales op tegen de Russische qualifier Ekaterina Alexandrova (WTA 48). Die versloeg de Chinese Shuai Zhang (WTA 35) met 6-4, 6-3.

Williams won het toernooi al drie keer: in 2001, 2011 en 2013. De 23-voudige grandslamkampioene speelt in Toronto haar eerste toernooi sinds haar nederlaag op 13 juli in de Wimbledon-finale tegen Simona Halep. (lees verder onder de foto’s)

Barty is nummer één af na zege Osaka

De Japanse Naomi Osaka (WTA 2) heeft zich geplaatst voor de achtste finales in Toronto. Door de zege van Osaka verliest de Australische Ashleigh Barty haar eerste stek op de WTA-ranking, al is het niet zeker dat Osaka de nieuwe lijst zal toppen. Ook de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) kan nog naar de hoogste positie stijgen.

Osaka haalde het in de zestiende finales van de Duitse Tatjana Maria (WTA 74), die de eerste set met 6-2 verloor en nadien opgaf. Pliskova klopte de Amerikaanse Alison Riske (WTA 37) met 6-4, 6-7 (4/7), 6-2. Als de Tsjechische zich niet kan plaatsen voor de kwartfinales, komt Osaka sowieso aan kop. In de andere gevallen is er meer rekenwerk nodig.

Barty voerde de lijst sinds haar zege op Roland Garros eind juni aan. Zowel Osaka als Pliskova topten de ranking in het verleden al. De Japanse stond dit jaar van eind januari tot eind juni (21 weken) aan de leiding, Pliskova was de beste tussen juli en september 2017 (8 weken).