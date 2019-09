Elise Mertens neemt na halve finale in Osaka nu eerste horde in Wuhan ODBS

23 september 2019

12u41

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 24) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-Premiertoernooi op het hardcourt van het Chinese Wuhan. Ze versloeg de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 41) in 1 uur en 26 minuten met 6-4 en 6-0.

Het was hun derde onderlinge duel. Zowel in Sydney als in Doha won de 23-jarige Mertens eerder dit seizoen ook al van haar leeftijdsgenote. In de zestiende finales komt de Limburgse uit tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 36) of de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 17). Die laatste won zaterdag nog de titel in het Chinese Guangzhou.

Mertens, afgelopend week halvefinaliste in het Japanse Osaka, is de enige landgenote op de hoofdtabel van het Dongfeng Motor Wuhan Open. Yanina Wickmayer (WTA 161) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde. Vorig jaar verloor Mertens in Wuhan al in de eerste ronde van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich. Ze heeft dus geen punten te verdedigen.

De Belgische nummer één speelt overigens ook dubbel in China. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, met wie ze de US Open won, vormt Mertens het tweede reekhoofd. Het duo is vrij in de eerste ronde (zestiende finales).