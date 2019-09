Elise Mertens neemt eerste horde in Osaka en blijft 24ste op WTA-ranking GVS

Elise Mertens (WTA 24) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 euro). Mertens klopte in de eerste ronde de Amerikaanse Whitney Osuigwe (WTA 115) in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 3 minuten. In de tweede ronde wacht voor de Limburgse de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 26), in het verleden nummer 1 van de wereld, of Su-Wei Hsieh (WTA 33) uit Taiwan.

De 23-jarige Mertens moest normaal aan de bak tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18), maar die liet verstek gaan met spijsverteringsproblemen. De Belgische, die eerder deze maand het dubbelspel op de US Open won, is onze enige landgenote op de hoofdtabel van het enkelspel in Osaka.

Australische Barty topt opnieuw WTA-ranking, Mertens blijft 24e

De Australische Ashleigh Barty staat op de vandaag verschenen WTA-ranking opnieuw op de eerste stek. Ook Elise Mertens blijft status quo als 24ste.

Helemaal geen verschuivingen in de top 25 van de WTA-ranking. Barty houdt de Tsjechische Karolina Pliskova achter zich, die gisteren het toernooi in Zhengzhou won. De Oekraïense Elina Svitolina volgt als derde, voor de Japanse Naomi Osaka. Bianca Andreescu, de Canadese winnares van de US Open, is vijfde.

Mertens is beste Belgische op plaats 24. Alison Van Uytvanck gaat er een vooruit tot 62, Kirsten Flipkens acht tot 106. Greet Minnen moet twee plekken prijsgeven en staat 122ste, net voor Ysaline Bonaventure (-7) op 125. Yanina Wickmayer (-2) volgt als 162ste.

Ook op de dubbelranking behoudt Mertens haar tweede plaats, achter de Tsjechische Barbora Strycova.

Karolina Pliskova heeft ticket voor WTA-finals beet

Karolina Pliskova (WTA 2) mag zich opmaken voor de WTA-finals. De 27-jarige Tsjechische verzekerde zich van deelname na haar zege van gisteren op het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou. De Australische Ashleigh Barty, nummer 1 van de wereld, stelde eerder al haar deelname veilig.

De WTA-finals met de beste acht speelsters van de wereld starten eind oktober in het Chinese Shenzhen. Elise Mertens, die eerder deze maand het dubbelspel op de US Open won, mag aantreden in het dubbeltoernooi.

Bonaventure bereikt tweede ronde, Minnen moet koffers pakken in Seoel

Ysaline Bonaventure (WTA 125) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) op het WTA-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (hard/250.000 dollar). Voor Greet Minnen (WTA 122) zit het enkeltoernooi erop.

Bonaventure opende met winst tegen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 78) in drie sets: 5-7, 6-2 en 6-4. De wedstrijd nam 2 uur in beslag. De Belgische treft in de tweede ronde het Chinese achtste reekshoofd Yafan Wang (WTA 58), die de Amerikaanse Danielle Lao (WTA 184) in 6-4 en 7-6 (7/2) versloeg.

Minnen verloor in de eerste ronde in twee sets tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 39): 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 27 minuten. Alexandrova is het tweede reekshoofd.

Ook Alison Van Uytvanck (WTA 62) en Kirsten Flipkens (WTA 106) komen in Seoel nog in actie. Van Uytvanck moet meteen vol aan de bak tegen het Tsjechische derde reekshoofd Karolina Muchova (WTA 45), terwijl Flipkens met Denisa Allertova (WTA 255) ook een speelster uit Tsjechië in de ogen kijkt.