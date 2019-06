Elise Mertens naar tweede ronde WTA Mallorca, Kirsten Flipkens niet voorbij openingsronde Redactie

17 juni 2019

21u15

Bron: Belga 0

Elise Mertens mag naar tweede ronde

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca. In de openingsronde haalde de Belgische nummer een, vierde reekshoofd in Mallorca, het in twee sets van de Duitse wildcard Andrea Petkovic (WTA 71): twee keer 6-2 na 1 uur en 10 minuten. In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de winnares van het duel tussen de Chinese Zheng Saisai (WTA 44) en de Australische Samantha Stosur (WTA 115).

Eerder op maandag beukte Alison Van Uytvanck (WTA 57) eveneens de poorten van de tweede ronde open. In Palma de Mallorca haalde ze het in drie sets van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 38), het achtste reekshoofd. In de achtste finales speelt ze tegen de Chinese Yafan Wang (WTA 58), die te sterk bleek voor de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 358).

Kirsten Flipkens geraakt niet voorbij openingsronde

Kirsten Flipkens (WTA 80) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca. Onze landgenote ging in de eerste ronde in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 30), het zevende reekshoofd: 6-2 en 6-3 na 1 uur en 13 minuten.

Met vierde reekshoofd Elise Mertens (WTA 21) en qualifier Ysaline Bonaventure (WTA 118) staan nog twee Belgen op de hoofdtabel in het enkelspel. Mertens speelt later op de dag tegen de Duitse wildcard Andrea Petkovic (WTA 71). Bonaventure, die maandag haar tweede kwalificatiematch won, krijgt een heuse klepper als tegenstandster in de openingsronde. Daar wacht met de Duitse Angelique Kerber (WTA 6) het topreekshoofd in Palma de Mallorca. Beide speelsters stonden nooit eerder tegenover elkaar op het WTA-circuit.

Ysaline Bonaventure bereikt hoofdtabel WTA Mallorca

Ysaline Bonaventure (WTA 118) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Mallorca (250.000 dollar). Ze versloeg in de tweede kwalificatieronde op het Spaanse gras de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 94) in twee sets. Na 58 minuten stond de 6-3, 6-3 eindscore op het bord.

Bonaventure is de vierde Belg op de hoofdtabel na Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 57) en Kirsten Flipkens (WTA 80). Greet Minnen (WTA 128) strandde in de eerste kwalificatieronde na 6-1, 7-5 verlies tegen de Sloveense Kaja Juvan (WTA 129).

Mertens en Flipkens treden ook aan in het dubbelspel. Mertens vormt met de Chinese Shuai Zhang het eerste reekshoofd, Flipkens met de Zweedse Johanna Larsson het tweede.

Goffin blijft op plek 33

Er vallen nauwelijks verschuivingen te noteren in de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis. David Goffin behoudt de 33ste plaats. De top twintig wijzigt evenmin.

Goffin maakte vorige week zijn grasdebuut in Rosmalen. Hij verloor er in de kwartfinales van de Fransman Adrien Mannarino. Die won daarna ook de titel in Nederland en behaalde zo zijn eerste ATP-toernooizege. Op de ranking wipt Mannarino vandaag van 44 naar 34. De verliezende finalist Jordan Thompson doet eveneens een uitstekende zaak en stijgt van 62 naar 46.

De Italiaan Matteo Berrettini was de beste op het gras van Stuttgart en ziet zijn eindzege beloond met een sprong van 30 naar 22.

Helemaal bovenaan de ranking blijft alles bij het oude. De Serviër Novak Djokovic voert de stand aan met een ruime voorsprong op de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer.

Ruben Bemelmans (175ste, +10) gaat voorbij Arthur De Greef (183ste, -4) en wordt opnieuw de derde Belg na Goffin en Kimmer Coppejans (165ste, +1).

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 12715 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 7945

3. (3) Roger Federer (Zwi) 6420

4. (4) Dominic Thiem (Oos) 4685

5. (5) Alexander Zverev (Dui) 4360

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Gri) 4215

7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4040

8. (8) Kevin Anderson (ZAf) 3565

9. (9) Karen Khachanov (Rus) 2980

10.(10) Fabio Fognini (Ita) 2785

11.(11) John Isner (VSt) 2715

12.(12) Juan Martin del Potro (Arg) 2695

13.(13) Daniil Medvedev (Rus) 2625

14.(14) Borna Coric (Kro) 2615

15.(15) Marin Cilic (Kro) 2395

16.(16) Gaël Monfils (Fra) 2055

17.(17) Nikoloz Basilashvili (Geo) 1970

18.(18) Milos Raonic (Can) 1900

19.(19) Stan Wawrinka (Zwi) 1715

20.(20) Roberto Bautista Agut (Spa) 1690

...

33.(33) David Goffin 1255

165.(166) Kimmer Coppejans 339

175.(185) Ruben Bemelmans 301

183.(179) Arthur De Greef 289

235.(239) Steve Darcis 209

328.(326) Joris De Loore 90

428.(429) Zizou Bergs 26

433.(434) Yannick Mertens 24

528.(524) Christopher Heyman 10

594.(592) Germain Gigounon 4

615.(610) Michael Geerts 3

642.(640) Jeroen Vanneste 2

670.(668) Omar Salman 1

Elise Mertens behoudt 21ste plaats op WTA-ranking, Flipkens krijgt tik

Elise Mertens blijft ondanks haar snelle exit op het grastoernooi van Rosmalen nummer 21 in de wereld. Kirsten Flipkens deed het met een plaats in de kwartfinales beter maar zakt toch van 69 naar 80. “Flipper” had in Nederland een finaleplaats te verdedigen.

Alison Van Uytvanck, de derde Belgische in de top honderd, verloor in Rosmalen in de achtste finales. Ze zakt op de WTA-ranking twee plaatsjes en is 57ste. Lager in het klassement is er winst voor Ysaline Bonaventure (+2, 118de), Greet Minnen (+11, 128ste) en Yanina Wickmayer (+1, 155ste). Deze week zijn de meeste Belgen aan de slag op het grastoernooi in het Spaanse Mallorca.

Aan de top van de ranking geldt het status quo. De Japanse Naomi Osaka staat op 1 voor de Australische Roland Garroslaureate Ashleigh Barty en de Tsjechische Karolina Pliskova. Ook de rest van de top twintig verandert niet. De Amerikaanse Alison Riske stijgt dankzij haar eindzege in Rosmalen van 61 naar 49. De Française Caroline Garcia klimt door haar titel in Nottingham vijf plaatsen naar nummer 23.

1. (1) Naomi Osaka (Jap) 6377 punten

2. (2) Ashleigh Barty (Aus) 6125

3. (3) Karolina Pliskova (Tsj) 5685

4. (4) Kiki Bertens (Ned) 5425

5. (5) Petra Kvitova (Tsj) 4925

6. (6) Angelique Kerber (Dui) 4675

7. (7) Elina Svitolina (Oek) 3967

8. (8) Simona Halep (Roe) 3963

9. (9) Sloane Stephens (VSt) 3682

10.(10) Aryna Sabalenka (WRu) 3565

11.(11) Serena Williams (VSt) 3411

12.(12) Anastasija Sevastova (Let) 3366

13.(13) Belinda Bencic (Zwi) 2953

14.(14) Caroline Wozniacki (Den) 2833

15.(15) Qiang Wang (Chn) 2752

16.(16) Marketa Vondrousova (Tsj) 2746

17.(17) Madison Keys (VSt) 2615

18.(18) Johanna Konta (GBr) 2430

19.(19) Julia Görges (Dui) 2400

20.(20) Anett Kontaveit (Est) 2335

21.(21) Elise Mertens (BEL) 2195

...

57.(55) Alison Van Uytvanck 1030

80.(69) Kirsten Flipkens 730

118.(120) Ysaline Bonaventure 543

128.(139) Greet Minnen 498

155.(156) Yanina Wickmayer 382

215.(220) Maryna Zanevska 256

243.(242) Kimberley Zimmerman 224

254.(256) Marie Benoit 214

382.(385) Helene Scholsen 100

385.(419) Lara Salden 99

697.(699) Magali Kempen 15

767.(772) Tamaryn Hendler 10

