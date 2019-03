Elise Mertens naar finale dubbelspel Indian Wells - Goffin stoomt door naar kwartfinales Challenger in Phoenix MH

15 maart 2019

06u24

Bron: Belga 0

Elise Mertens naar finale dubbelspel Indian Wells

Elise Mertens heeft zich samen met Aryna Sabalenka geplaatst voor de finale van het dubbelspel in Indian Wells (hard/9.035.428 dollar). Het Belgisch-Wit-Russische duo won in de halve finales van de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Yi-Fan Xu in 2 sets: 6-2 en 6-7 (5-7). De partij duurde 1 uur en 20 minuten. In de finale wachten de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, het eerste reekshoofd. In het enkelspel geraakte Mertens (WTA 16) niet verder dan de derde ronde. De Limburgse botste op de Chinese Qiang Wang (WTA 18), die won in drie sets: 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) en 6-3.

David Goffin stoomt door naar kwartfinales Challenger in Phoenix

David Goffin (ATP 21) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in Phoenix (hard/162.480 dollar). De 28-jarige Luikenaar klopte in de achtste finales de Noor Casper Ruud (ATP 94) in 2 sets: 7-6 (7/4) en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde 2 uur en 10 minuten. Goffin neemt het in de kwartfinales op tegen de Italiaan Salvatore Caruso (ATP 168).

De Belg, die sinds kort de Zweed Thomas Johansson als trainer heeft, beleeft enkele moeilijke maanden met tegenvallende resultaten. In de Verenigde Staten hoopt hij nu het tij te keren en vertrouwen op te doen. Goffin, het eerste reekshoofd, was in de eerste ronde in Phoenix vrij. In de tweede ronde rekende hij af met de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 111) in 2 sets: 6-1 en 6-4.