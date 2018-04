Elise Mertens na toernooiwinst op hoogste notering uit haar carrière: 17de Redactie

16 april 2018

09u48

Bron: Belga 1

Elise Mertens 17de op WTA-ranking

Na haar toernooizege in het Zwitserse Lugano boekt Elise Mertens drie plaatsen winst op de vandaag gepubliceerde nieuwe WTA-ranking. Ze staat nu op de zeventiende plaats, de hoogste notering uit haar carrière. In Lugano rekende Mertens in de finale in twee sets (7-5 en 6-2) af met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, goed voor haar derde WTA-titel in het enkelspel. Samen met Kirsten Flipkens pakte Mertens in Zwitserland ook de dubbeltitel.

De sprong van Mertens over de Slowaakse Magdalena Rybarikova (18de), de Australische Ahleigh Barty (19de) en de Française Kristina Mladenovic (20ste) is de enige wijziging in de top twintig. Helemaal bovenaan het klassement blijft de Roemeense Simona Halep de plak zwaaien voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza.

Alison Van Uytvanck boekt één plaats winst en is terug te vinden op de 50e plaats. Kirsten Flipkens klimt van de 74e naar de 70e plaats. Yanina Wickmayer is 107e (-1), Ysaline Bonaventure 133e (-) en Maryna Zanevska 154e (+1). Mertens, Van Uytvanck, Flipkens en Bonaventure nemen het komend weekend in de Fed Cup op tegen het Italië. België moet winnen om in 2019 opnieuw in de Wereldgroep te kunnen uitkomen.

Goffin blijft tiende

In de top tien bij de mannen vallen geen wijzigingen te bespeuren. David Goffin vat het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo aan als tiende op de wereldranglijst. Goffin schopte het vorig jaar tot in de halve finales in Monte Carlo. De Luikenaar is vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde ontmoet hij de winnaar van het duel tussen de Canadees Denis Shapovalov (ATP 45) en de Griekse kwalificatiespeler Stefanos Tsitsipas (ATP 71).

Ruben Bemelmans boekt één plaats winst en is 108ste op de ATP-ranking, Steve Darcis blijft 140ste.

Bovenin het klassement zijn er nauwelijks wijzigingen. De Spanjaard Rafael Nadal, die het toernooi in Monte Carlo voor de elfde keer tracht te winnen, is nog steeds de nummer één. Daarna volgt de Zwitser Roger Federer, die het gravelseizoen overslaat. De Kroaat Marin Cilic staat op de derde stek. Even verderop doet de Spanjaard Roberto Bautista Agut (16e) haasje-over met de Amerikaan Jack Sock (17e).