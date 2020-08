Elise Mertens mogelijk naar finale nadat Osaka weigert te spelen, coach Ceyssens: “Ik zie haar vertrouwen stijgen” NVE

27 augustus 2020

12u35

Bron: Belga 0 Tennis Op één dag gaat Elise Mertens (WTA 22) plots van de kwartfinales naar de finales. Gisteren klopte ze in de kwartfinales van het WTA-toernooi van het Amerikaanse Cincinnati (hard/1.950.079 dollar) vlot de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 83) in twee sets: 6-1 en 6-3. Toen even later de Japanse Naomi Osaka, haar tegenstandster in de halve finales, bekendmaakte dat ze niet wou spelen, leek Mertens zeker van een stek in de finale. Het is echter nog niet zeker of Osaka definitief afzegt.



"Ik moet toegeven: zo'n vlotte zege had ik niet verwacht", vertelde haar coach en vriend Robbe Ceyssens na afloop. "Na de graveltoernooien van Palermo en Praag verliep de aanpassing aan hardcourt lastig, want de courts zijn sneller dan vorig jaar. Het toernooi van Cincinnati wilden we dan ook gebruiken om het goede gevoel wat in de benen te krijgen, met als doelstelling dat elke wedstrijd meer een bonus zou zijn. En we zitten nog steeds in het toernooi. Ik zie haar vertrouwen stijgen. Elise heeft ook vooruitgang geboekt op haar service en returns.”

Naomi Osaka gaf dus verstek voor de halve finale tegen Mertens. In een tweet liet de Japanse verstaan dat er momenteel belangrijkere zaken zijn dan tennis. Daarmee doelt ze natuurlijk op het voorval in de Amerikaanse staat Wisconsin, waar de zwarte man Jacob Blake door politieagenten werd neergeschoten. De kans bestaat dat Osaka alsnog haar halve finale speelt. Indien ze definitief afzegt, gaat onze landgenote naar de finale.

“Hoewel ik een atleet ben, ben ik nog meer een zwarte vrouw. Ik verwacht geen drastische veranderingen door mijn niet-deelname, maar als ik de conversatie kan opstarten in een door blanken gedomineerde sport, dan zie ik dat als een goede stap. De voortdurende moorden op zwarte mensen door politieagenten maakt me ziek. Ik ben het beu om elke paar dagen een nieuwe hashtag te zien verschijnen.”

In de finale van Cincinnati, dat op Flushing Meadows in New York gespeeld wordt, zou Mertens het opnemen tegen de winnares van de halve finale tussen de Britse Johanna Konta (WTA 15) en de Wit-Russin Victoria Azarenka (WTA 59). Het toernooi ligt echter een dag stil uit protest tegen racisme en politiegeweld, waardoor er pas morgen opnieuw gespeeld wordt.

Ook Yanina Wickmayer krijgt plaats op hoofdtabel

Dankzij het forfait van de Sloveense Polona Hercog (WTA 47) krijgt onze landgenote Yanina Wickmayer (WTA 146) een stek op de hoofdtabel van de US Open, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen dat begin komende week van start gaat op Flushing Meadows in New York.

‘Wicky’ is intussen al op weg naar New York, zo laat ze op sociale media weten. Onze landgenote zat in de Tsjechische hoofdstad Praag om er een graveltoernooi af te werken. “Tijd om van bubbel te veranderen”, schreef ze er in een reactie bij.

Yanina Wickmayer kon zich tussen 2008 en 2018 elf keer op rij plaatsen voor de hoofdtabel in New York, maar vorig jaar geraakte ze er niet meer door de kwalificaties. Haar beste resultaat behaalde ze er in 2009 bij haar tweede deelname. In de halve finales ging ze er toen in twee sets uit tegen de Deense Caroline Wozniacki.

Succesvolle Bryan-tweeling stopt met tennissen

Er viel ook bij de mannen tennisnieuws te rapen in Amerika. De tweelingbroers Bob en Mike Bryan stoppen met tennissen. De 42-jarige Amerikanen gaan de geschiedenisboeken in als het meest succesvolle dubbelduo ter wereld. De ‘Bryans’ wonnen samen 119 titels, waaronder zestien grandslamtitels en olympisch goud in 2012.

“We voelen beiden dat dit het juiste moment is”, zegt Mike Bryan, die 2 minuten eerder dan Bob ter wereld kwam, in de New York Times. “Op deze leeftijd kost het zoveel moeite om echt te kunnen meedoen. We houden nog steeds van het spelletje, maar we houden niet van al het werk dat nodig is om ervoor te zorgen dat ons lichaam daar klaar voor is.”

