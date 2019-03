Elise Mertens moet inpakken in Miami na nederlaag tegen 19-jarige Tsjechische GVS

25 maart 2019

06u54

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 14) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de vierde ronde op het WTA-toernooi van Miami (hard/9.035.428 dollar). Mertens verloor na een kleine twee uur tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/1))) van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 59).

In die vierde ronde wacht voor de negentienjarige Tsjechische de winnares van het duel tussen de Duitse Tatjana Maria (WTA 62) en de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 6).

Met Mertens verdwijnt de laatst overgebleven landgenote in het enkelspel in Miami uit het toernooi. Kwalificatiespeelster Yanina Wickmayer (WTA 141) ging eruit in de tweede ronde, Kirsten Flipkens (WTA 56) in de eerste ronde en Alison Van Uytvanck (WTA 51) gaf ziek forfait voor het toernooi.

Mertens is, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, wel nog actief in het dubbelspel in Miami. Het duo treft vandaag in de tweede ronde (achtste finales) de Chinees-Tsjechische tandem Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova.

