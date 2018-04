Elise Mertens moet even zwoegen, maar toont België de weg: Fed Cup-dames leiden in ontmoeting met Italië Manu Henry

21 april 2018

15u11 5 Tennis Een demonstratie in de eerste set, een véél zwaardere bevalling in set twee. Elise Mertens kende in de openingsmatch van de Fed Cup-ontmoeting met Italië de nodige moeite met Jasmine Paolini (WTA 145): 6-1 en 7-5. België op een 1-0-voorsprong in de strijd om het behoud in de Wereldgroep.

Noem Italië gerust een angstgegner voor het Belgische Fed Cup-team. Onze dames moesten in alle voorbije confrontaties – zeven stuks – het onderspit delven. Tijd om komaf te maken met die negatieve spiraal. En die boodschap had Elise Mertens, onze Belgische nummer één, duidelijk begrepen. Onder een warm lentezonnetje ging de Noord-Limburgse al in het eerste spel door de service van haar veel lager geklasseerde tegenspeelster. De voorbode voor een demonstratie. Met gevarieerd tennis freewheelde Mertens naar 6-1-setwinst. Een erg matig gevuld Valletta Cambiaso AS in Genua aanschouwde de overmacht van onze landgenote.

Elise #Mertens 🇧🇪 is in the driving seat 🚘 in her match against Jasmine Paolini 🇮🇹, claiming the first set 6-1 in 34 minutes #FedCup

Dan liep het in set twee een stuk stroever. Vanuit het niets stak vertwijfeling de kop op en slopen er te veel ongedwongen fouten in het spel van Mertens. Het gevolg: na een festival van verloren servicegames versierde de 22-jarige Italiaanse bij een 5-4-voorsprong zowaar drie setballen. Het sein om opnieuw een versnelling hoger te schakelen. Mertens maakte een 40-0-achterstand ongedaan, kwam weer langszij, om vervolgens set twee met 7-5 in de wacht te slepen. Door het oog van de naald, heet dat dan. Geen gezondheidswandeling dus, maar eigenlijk had je nooit écht het gevoel dat er een stunt inzat voor de kleine Paolini. Later vandaag bekampt Alison Van Uytvanck de ervaren Sara Errani (WTA 90).

👊💋🤝🤗💁🙇♀️👍 from #Mertens as she seals a 61 75 victory over #Paolini and gives 🇧🇪 an early lead in Genoa

🇮🇹0⃣🆚1⃣🇧🇪#FedCup



🇮🇹0⃣🆚1⃣🇧🇪#FedCup pic.twitter.com/oe6PAV4qkp Fed Cup(@ FedCup) link