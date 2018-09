Elise Mertens moet al na eerste ronde inpakken in Wuhan - Virus houdt Naomi Osaka weg uit China



Redactie

23 september 2018

14u18

Bron: Belga 0

Elise Mertens (WTA 15) is vandaag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.746.000 dollar). De Limburgse, het vijftiende reekshoofd, verloor na twee tiebreaks van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31). Het werd 7-6 (7/5) en 7-6 (7/3) na precies twee uur tennis.

In de zestiende finales staat Sasnovich tegenover de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 46). De olympisch kampioene van Rio, die kwalificaties moest afwerken, versloeg eerder op de dag Kirsten Flipkens (WTA 57) met 7-5, 5-7 en 6-3.

Alison Van Uytvanck (WTA 51), de derde Belgische op de hoofdtabel, speelt pas morgen tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 14).

Virus houdt Naomi Osaka weg uit China

Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken van het Wuhan Open (hard/2.746.000 dollar) in China. De winnares van de US Open sukkelt met een virale infectie, zo laat de toernooidirectie weten.

Osaka, nummer zeven op de ranking, speelde vandaag in eigen land nog de finale van het toernooi in Tokio. Daarin verloor de 20-jarige Japanse van de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8).

Voor Osaka kwam er zo een einde aan een reeks van tien zeges (US Open en Tokio). "Ik heb echt nood aan rust", vertelde ze na de finale.

