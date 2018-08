Elise Mertens met Demi Schuurs naar finale dubbelspel in Cincinnati kv

19 augustus 2018

00u38

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens heeft zich zaterdag samen met de Nederlandse Demi Schuurs voor de finale van het dubbelspel geplaatst in Cincinnati (2.874.299 dollar). In hun halve finale namen Mertens en Schuurs, zesde reekshoofd op het hardcourt in Ohio, vlot de maat van thuisspeelsters Kaitlyn Christian en Sabrina Santamaria. Na 1 uur en 1 minuut was het 6-1 en 6-4.

Zondag staan Mertens en Schuurs in de finale tegenover de Tsjechische Lucie Hradecka en de Russische Ekaterina Makarova, die het zevende reekshoofd vormen. Zij schakelden de Russische Anastaia Pavlyuchenkova en de Letlandse Anastasija Sevastova met tweemaal 6-3 uit.

Elise Mertens heeft in het dubbelspel al vijf WTA-titels op haar palmares. Drie daarvan veroverde ze met Schuurs: vorig jaar in Guangzhou en dit jaar in Hobart en Rosmalen. Met Ann-Sophie Mestach opende de 22-jarige Limburgse in 2016 haar palmares in Auckland en aan de zijde van Kirsten Flipkens won ze dit jaar in Lugano.

Met Schuurs werd Mertens in juni runner-up in Birmingham. Dat was haar eerste finale van een WTA Premier Tournament, nu staat het Belgisch-Nederlandse duo, elfde in de Race voor de WTA Finals, ook voor het eerst in de finale van een Premier 5.