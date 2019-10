Elise Mertens meest actieve speelster dit jaar (en daar plaatst onze tenniswatcher belangrijke kanttekening bij) FDW/YP

29 oktober 2019

14u00

Bron: Infostrada, VTM Nieuws 0

Eind oktober en nog altijd geen verlof voor Elise Mertens. De beste Belgische tennisspeelster van het moment vertoeft momenteel in het Chinese Shenzhen om er aan de zijde van Aryna Sabalenka de Masters in het dubbelspel af te werken. Ze zit dit jaar al aan 102 wedstrijden (60 in het enkelspel, 42 in het dubbel) en daarmee is ze samen met de Taiwanese Hsieh Su-Wei de meest actieve speelster van de WTA-ranking.

Onze tenniswatcher Filip Dewulf is onder de indruk van de prestaties en het enthousiasme van onze landgenote, maar maakt met het oog op haar ambities in het enkelspel toch een belangrijke kanttekening. “Ze mist zo soms frisheid aan het eind van het seizoen. (...) Ik geloof dat ze iets minder aandacht aan moet besteden aan het dubbel-, en meer aan het enkelspel om zo ook daar te kunnen mikken op de top tien.”

In het overzicht hieronder de meest actieve speelsters na Mertens en Su-Wei: