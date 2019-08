Elise Mertens mag zich opmaken voor clash tegen Serena: “Hoop dat ik goed figuur kan slaan” LPB

06 augustus 2019

08u31

Bron: Belga 4 Tennis Elise Mertens (WTA 20) mag zich opmaken voor een clash tegen Serena Williams. Onze landgenote haalde het in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Toronto in drie sets van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 46). Het werd 3-6, 6-3, 6-1.

“Dit is goed voor het vertrouwen”, zegt Mertens. “Vorige week in San José voelde ik me helemaal niet goed. Deze eerste zege op hardcourt doet deugd. Sasnovich startte heel sterk en had aan een break genoeg om de eerste set te winnen. Het kwam er dus op aan om mijn service niet meer af te staan. Ik ging ook directer spelen, want als ze de bal goed raakte, was er niet veel aan te doen. Ik viseerde haar forehand en kwam vaker naar het net. Dat lukte prima.”

In de tweede ronde wacht nu voormalig nummer één van de wereld Serena Williams (WTA 10). “Ik hoop dat ik tegen haar een goed figuur kan slaan”, zegt Mertens. “Het is een immense kampioene. Sowieso wordt het een moeilijke match. Ze heeft enorm veel ervaring en speelde pas nog de finale in Wimbledon. Uiteraard hoop ik wel op een goede match en hoop ik ook dat ik win, maar evident zal dat niet zijn. Ik ga proberen er een fijne match van te maken. Het wordt een mooie ervaring.”

Kerber en Sharapova uitgeschakeld

De Duitse Angelique Kerber (WTA 13), voormalig nummer één van de wereld, kon zich niet plaatsen voor de tweede ronde in Toronto. De drievoudige grandslamwinnares ging er in de openingsronde in drie sets uit tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 40): 0-6, 6-2, 6-4. In de tweede ronde neemt Kasatkina het op tegen de winnares van het duel tussen Eugenie Bouchard (WTA 112) en Bianca Andreescu (WTA 27).

Ook voor Maria Sharapova (WTA 82) was de eerste ronde het eindstation in Toronto. De pas uit blessure teruggekeerde Russin ging met 4-6, 6-3, 6-4 onderuit tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 19), het zestiende reekshoofd. Voor vijfvoudig grandslamwinnares Sharapova was het de eerste wedstrijd sinds de eerste ronde op Wimbledon, toen ze een blessure opliep.

