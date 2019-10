Elise Mertens mag voor tweede jaar op rij naar B-Masters XC

16 oktober 2019

13u24

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 19) mag eind deze maand voor de tweede keer in haar carrière deelnemen aan de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2,4 miljoen dollar), zo maakte de Women's Tennis Association (WTA) vandaag bekend.

De Limburgse heeft dan ook weer een meer dan degelijk jaar achter de rug. Dit jaar won ze in Doha haar grootste toernooi tot nu toe en geraakte ze op de US Open tot in de kwartfinales. In totaal klopte ze sinds januari drie speelsters uit de top tien van het vrouwentennis.

Ook de Amerikaanse Alison Riske (WTA 20) en de Kroatische Donna Vekic (WTA 21) kregen goed nieuws van de WTA, zij mogen voor de eerste keer deelnemen. De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 16), het Amerikaanse duo Sofia Kenin (WTA 15) en Madison Keys (WTA 14), en de Kroatische Petra Martic (WTA 17) waren eerder al zeker van startrecht. Door de afzeggingen van de geblesseerden Johanna Konta, Angelique Kerber en Marketa Vondrousova zijn er nu nog vier plaatsen en een wildcard beschikbaar.

Aan de WTA Elite Trophy (ook wel B-Masters) nemen twaalf speelsters deel die zich niet konden plaatsen voor de WTA Finals in Shenzhen. De speelsters worden tijdens een loting verdeeld in vier groepen van drie, waarbij de groepswinnaressen doorstoten naar de halve finales.

Vorig jaar geraakte Mertens er niet door de groepsfase. Ze won haar eerste match tegen de Estse Anett Kontaveit, maar verloor daarna van de Duitse titelverdedigster Julia Görges. Die ging op haar beurt in de halve finales onderuit tegen de Australische Ashleigh Barty, de latere toernooiwinnares.

