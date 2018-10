Elise Mertens ligt er al uit in Moskou - Fissette is geen coach meer van Kerber LPB

16 oktober 2018

13u46

Elise Mertens al uitgeschakeld in Moskou

Elise Mertens (WTA 16) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van de Kremlin Cup in Moskou (932.866 dollar). De Limburgse, het zevende reekshoofd, verloor in twee sets van de Britse Johanna Konta (WTA 44). Het werd 6-3, 7-5 na 1 uur en 22 minuten. Mertens en Konta stonden voor de derde keer tegenover elkaar. Begin augustus won onze landgenote in San José met 7-6 (7/4), 6-3. Ze nam zo revanche voor haar nederlaag tegen Konta eind maart in Miami (6-2, 6-1).

Er nemen geen andere Belgen deel in Moskou. De Roemeense Simona Halep (WTA 1) was aangekondigd als eerste reekshoofd, maar zegde in laatste instantie af door een rugblessure. Haar plaats werd ingenomen door de Russische ‘lucky loser’ Valentini Grammatikopoulou (WTA 170).

Fissette geen coach van Kerber meer

Er is een einde gekomen aan de samenwerking tussen tenniscoach Wim Fissette en de Duitse topspeelster Angelique Kerber. Dat maakte het management van Kerber bekend.

Fissette kwam bij het team rond Kerber in november 2017. Het bleek de start van een vruchtbare samenwerking die in juli werd bekroond met een titel op Wimbledon. Toch gaan de partijen uiteen "wegens een andere visie op de toekomst". Tijdens de komende WTA Finals in Singapore zal Fissette dus niet meer in de tribune zitten om Kerber, de nummer drie van de wereld, te begeleiden. De 38-jarige Limburger had voor Kerber al een rist toppers onder zijn hoede. Zo coachte hij onder meer Kim Clijsters, Sabine Lisicki, Simona Halep, Victoria Azarenka, Sara Errani, Simona Halep en Johanna Konta.