Elise Mertens laat winst nog door de vingers glippen tegen Sabalenka op B-Masters MGL

25 oktober 2019

16u12 1 Tennis Elise Mertens (WTA-18) heeft zich na een spannend duel met haar dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA-14) niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de B-Masters in Zhuhai, China. In de beslissende derde set stond ze 3-4 voor, maar ze verloor toch nog. In een spannende wedstrijd werd het: 6-4, 3-6 en 7-5.

Beide speelsters begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd en in de eerste set ging het dan ook goed over en weer. Mertens en Sabalenka gaven mekaar niets toe en behielden keurig hun eigen opslag. Tot in het tiende en beslissende game Sabalenka door de opslag van Mertens ging: 6-4 voor de Wit-Russische en Mertens een set in het krijt.

Set 1: Mertens met een gemeten lob:

Set 1: Sabalenka pakt de eerste set na een stevige rally: 6-4.

👏 @SabalenkaA inches ahead to take the first set against Mertens, 6-4@WTAEliteTrophy pic.twitter.com/O8y9QBzFKD WTA(@ WTA) link

Gretige Mertens in set 2

Maar Mertens reageerde in de tweede set meteen door bij een 1-1-stand door de service van Sabalenka te gaan. Ze gaf die voorsprong niet meer uit handen en ging bij 3-5 zelfs nog eens door de opslag van haar tegenstandster: 3-6.

Set 2: Mertens maakt er knap 2-4 van:

Set 2: Een zichtbaar gefrustreerde Sabalenka slaat in het net, Mertens wint de tweede set: 3-6

👏 @elise_mertens hits back to take second set against Sabalenka, 6-3@WTAEliteTrophy pic.twitter.com/PJyAs0JgyL WTA(@ WTA) link

Derde set is nagelbijter

Een derde en beslissende set moest dus uitmaken wie mocht doorstoten naar de halve finales. En daarin bleek nogmaals dat beide speelsters aan elkaar gewaagd zijn. Sabalenka ging door de opslag van Mertens aan het begin van de set, maar Mertens reageerde meteen door ook een opslagspel van Sabalenka af te pakken. Sabalenka kon bij 5-4 al de match uitserveren, maar liet dat na. Bij 6-5 kreeg ze een nieuwe kans en die liet ze niet liggen. 7-5 en Mertens uitgeschakeld. Sabalenka mag naar de halve finales.