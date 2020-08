Elise Mertens knokt zich voorbij Eugenie Bouchard naar halve finales in Praag XC

14 augustus 2020

14u58

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 23) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (gravel/202.250 dollar). De 24-jarige Limburgse, het derde reekshoofd in Praag, klopte in de kwartfinales de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 330) in drie sets: 6-4, 1-6 en 6-4.

The 🇧🇪 claims her spot in the semifinal 👏@elise_mertens moves past Bouchard, 6-4, 1-6, 6-4.#PragueOpen2020 pic.twitter.com/QQ64VQPh04 wta(@ WTA) link

De partij duurde 2 uur en 19 minuten. Mertens en Bouchard stonden voor de derde keer tegenover elkaar. De Belgische nummer 1 trok ook in de vorige twee duels telkens aan het langste eind.

Mertens treft in de halve finales de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 69), die in de kwartfinales de Roemeense Ana Bogdan (WTA 92) in de ogen keek. Bogdan stond in de eerste set na iets meer dan een halfuur spelen met 5-2 aan de leiding, maar gaf toen op. Pliskova kreeg zo het ticket voor de halve finales in de schoot geworpen. Mertens won de twee voorgaande ontmoetingen met de Tsjechische.

Vorige week werd Elise Mertens in Palermo, waar het eerste WTA-toernooi sinds de coronapauze op het programma stond, uitgeschakeld in de eerste ronde.

