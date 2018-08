Elise Mertens knokt zich niet naar halve finales WTA Montréal Redactie

11 augustus 2018

08u15

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-tennistoernooi van het Canadese Montréal (hardcourt). Mertens (WTA 15) raakte niet voorbij de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5). De Oekraïense won in twee sets: 7-5 en 6-3 in 1 uur en 26 minuten.

De Belgische nummer één was vorige week halve finaliste in het Californische San Jose met haar nieuwe, Duitse coach Dieter Kindlmann. Op 27 augustus gaat met de US Open in New York de laatste Grand Slam van het jaar van start.