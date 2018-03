Elise Mertens knikkert in Miami Amerikaanse uit het toernooi Redactie

24 maart 2018

09u43

Bron: Belga 0

Elise Mertens (WTA-21) heeft zich gisteren voor de zestiende finales van het WTA-toernooi van Miami (8.648.508 dollar) geplaatst. De 22-jarige Limburgse, als 22e reekshoofd vrij in de eerste ronde, had in de tweede ronde 1 uur en 29 minuten nodig voor een 7-6 (7//5), 6-3 zege tegen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-105).

Om een plaats bij de laatste zestien neemt Mertens het morgen op tegen de Britse titelverdedigster Johanna Konta (WTA-14), elfde reekshoofd op het hardcourt in Florida. Zij voorkwam een Belgisch onderonsje door Kirsten Flipkens (WTA-71) met 6-4 en 6-3 te verslaan.

Wozniacki verrassend uitgeschakeld

De Deense Caroline Wozniacki is op hetzelfde toernooi in de tweede ronde dan weer uitgeschakeld. De nummer twee van de wereld, die het jaar zo goed begon met de eindzege in de Australian Open, liet zich verrassen door Monica Puig uit Puerto Rico. Wozniacki won de eerste set overtuigend met 6-0, maar gaf daarna de partij uit handen tegen Puig. De olympische kampioene van Rio won de tweede én derde set met 6-4.

Puig is als nummer 82 van de wereld ongeplaatst in Miami en ze kwam er aanvankelijk niet aan te pas tegen Wozniacki. Ze won haar eerste game pas in de tweede set. Vanaf dat moment begon ze minder fouten te maken en ontspon er een spannend duel, waarbij Puig door een vroege break in de derde en beslissende set een voorsprong nam die ze tot het eind wist vast te houden.