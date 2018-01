Elise Mertens klopt Bouchard, Goffin snel voorbij Pospisil, maar toch speelt Duitsland finale van de Hopman Cup Redactie

Bron: Belga 63 EPA Tennis David Goffin (ATP 7) en Elise Mertens (WTA 36) hebben in de Hopman Cup beiden hun enkelwedstrijd gewonnen tegen de Canadezen. Goffin zette Vasek Pospisil (ATP 108) aan de kant in twee sets met 6-2 en 6-4, Elise Mertens was met 6-4 en 6-4 de betere van Eugenie Bouchard (WTA 83). Helaas was dat wel niet voldoende om Duitsland uit de finale te houden. België is als tweede in zijn groep uitgeschakeld.

In het afsluitend dubbelspel, waar Bouchard omwille van een blessure vervangen werd door de Australische Maddison Inglis (WTA 771), ging de Belgische tandem erg nipt onderuit. Het werd 3-4 (3/5), 4-3 (5/2) en 4-3 (5/4). Ondanks het verlies kreeg de Belgen een 4-0- zege toegewezen door het forfait van Bouchard.

"Het was een stevig gevecht. We zijn er allebei helemaal voor gegaan", vertelde Mertens na haar overwinning tegen Bouchard. "Ik ben tevreden over mijn prestatie. Dit is een goede voorbereiding op de Australian Open. Ik heb in mijn drie (enkel)wedstrijden alles gegeven." Goffin van zijn kant: "Het was de eerste keer dat ik overdag moest spelen. Ik moest er even aan wennen want de zon maakte het lastig. Het was een goede match voor mij. We hebben onze enkelmatchen gewonnen en hebben onze job volbracht. Vanavond zullen we naar de andere partijen kijken en supporteren voor Australië."

Door de overwinning van de Belgen (die aantreden in groep A) kwam Duitsland onder stevige druk te staan voor hun duel tegen Australië. Verloren Kerber en Zverev hun confrontaties met Gavrilova en Kokkinakis, dan zouden niet zou maar wel Mertens en Goffin de finale van de Hopman Cup tegen Zwitserland spelen.

De Duitsers begonnen goed tegen Australië. Angelique Kerber (WTA 21) won immers het eerste enkelspel van Daria Gavrilova (WTA 25) met 6-1 en 6-2. Veel verrassender was dan weer het verlies van Alexander Zverev. De Duitse nummer 4 op de ATP-ranglijst ging in drie sets onderuit tegen Thanasi Kokkinakis (ATP 209): 5-7, 7-6 (7/4) en 6-4. Het dubbelspel moest dus uitsluitsel brengen. De Duitsers trokken met 1-4, 4-1 en 4-3 (5/3) aan het langste eind.

Donderdag plaatste Zwitserland, met Roger Federer en Belinda Bencic, zich als eerste voor de finale van dit officieuze WK voor gemengde landenteams. Zwitserland won de Hopman Cup in 1992 en 2001. Bij die laatste eindzege vormde Federer een team met Martina Hingis. Duitsland staat ook twee keer op de erelijst, na zeges in 1993 en 1995.

Vorig jaar bezorgden Richard Gasquet en Kristina Mladenovic Frankrijk de titel.

De Hopman Cup werd voor het eerst georganiseerd in 1989. België is er voor de zevende keer bij. In 2011, bij de vorige deelname, haalden Justine Henin en Ruben Bemelmans de finale. Daarin verloren ze van de Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en John Isner. Vorig jaar bezorgden Richard Gasquet en Kristina Mladenovic Frankrijk de titel.

