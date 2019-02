Elise Mertens klimt naar 16de plaats op WTA-ranking na toernooizege in Doha TLB

18 februari 2019

09u59

Tennis Elise Mertens boekt vijf plaatsen winst op de nieuwe WTA-ranking. Ze staat na haar toernooizege in Doha op de 16e plaats.

De 23-jarige Mertens kende een uitstekende week op het WTA-toernooi in Doha, waar ze haar vijfde WTA-titel pakte. Zaterdag versloeg ze in de finale het Roemeense eerste reekshoofd Simona Halep met 3-6, 6-4 en 6-3. Eerder in het toernooi had ze ook de Nederlandse Kiki Bertens en de Duitse Angelique Kerber verslagen, in Doha nam ze dus de scalp van drie speelsters uit de top tien.

Helemaal bovenaan de ranking behoudt de Japanse Naomi Osaka, winnares van de Australian Open, de eerste plaats. Halep klimt van drie naar twee, de Amerikaanse Sloane Stephens van vier naar drie. De Tsjechische Petra Kvitova tuimelt van de tweede naar de vierde stek. 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams duikt opnieuw op in de top tien (10e, +1), de Deense Caroline Wozniacki moet vier plaatsen prijsgeven en is nu 14e.

Alison Van Uytvanck blijft de Belgische nummer twee op de 50e plaats, drie treden lager behoudt Kirsten Flipkens de 53e stek. Yanina Wickmayer, verliezend finaliste op het ITF-toernooi van Shrewsbury, stijgt 13 plaatsen en is nu 113e. Ysaline Bonaventure is 132e (+1).

Overzicht:

1. (1) Naomi Osaka (Jap) 6970 ptn

2. (3) Simona Halep (Roe) 5537

3. (4) Sloane Stephens (VSt) 5307

4. (2) Petra Kvitova (Tsj) 5120

5. (5) Karolina Pliskova (Tsj) 5055

6. (7) Elina Svitolina (Oek) 5020

7. (6) Angelique Kerber (Dui) 4960

8. (8) Kiki Bertens (Ned) 4885

9. (9) Aryna Sabalenka (WRu) 3565

10.(11) Serena Williams (VSt) 3406

11.(12) Anastasija Sevastova (Let) 3325

12.(13) Ashleigh Barty (Aus) 3285

13.(14) Daria Kasatkina (Rus) 3230

14.(10) Caroline Wozniacki (Den) 3118

15.(16) Julia Görges (Dui) 2820

16.(21) Elise Mertens (BEL) 2745

17.(17) Madison Keys (VSt) 2726

18.(18) Qiang Wang (Chn) 2605

19.(15) Garbine Muguruza (Spa) 2510

20.(19) Caroline Garcia (Fra) 2460

...

50.(50) Alison Van Uytvanck 1080

53.(53) Kirsten Flipkens 1010

113.(126) Yanina Wickmayer 529

132.(133) Ysaline Bonaventure 466

189.(193) Maryna Zanevska 303

228.(242) Kimberley Zimmerman 257

256.(254) Greet Minnen 213

280.(279) Marie Benoit 178

393.(392) Helene Scholsen 88

575.(576) Tamaryn Hendler 28

672.(683) Lara Salden 16

673.(673) An-Sophie Mestach 16