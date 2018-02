Elise Mertens in twee sets onderuit tegen Française Kristina Mladenovic in Fed Cup, België moet achtervolgen (2-1) TLB

11 februari 2018

14u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis België staat met de rug tegen de muur in de Fed Cup. Elise Mertens (WTA 20) leed in het duel tussen de tenoren van België en Frankrijk tegen Kristina Mladenovic (WTA 13) haar eerste nederlaag (4-6, 4-6) in de landencompetitie. Het lot ligt nu in handen van Kirsten Flipkens tegen Pauline Parmentier om ons land in de race te houden en een beslissende dubbel af te dwingen.

Mladenovic, die als nummer dertien van de wereld nog hoger geklasseerd staat dan Mertens (WTA 20) legde de basis voor haar zege in een zwaarbevochten eerste set. Mertens startte nochtans overtuigend en de Française had even tijd nodig om haar ritme te vinden, maar een prima derde game gaf haar via een break een 1-2-voorsprong. Mertens repliceerde meteen met een rebreak, geholpen door twee dubbele fouten van Mladenovic. Beide speelsters kenden ups en downs, maar Mladenovic sloeg meer winners dankzij haar mokerforehand. Bij een 4-4-stand kende Mertens een minder opslagspel en zag ze aarzelend tennis afgestraft. Mladenovic rondde een tweede breakpunt af met een prima reactie op een smash en pakte daarna op haar opslag ook de set (4-6).

Mertens toonde daarna dat ze mentaal niet snel uit haar evenwicht te brengen is. Ze legde iets meer durf in haar spel, imponeerde met enkele winners of dwong Mladenovic tot de fout. Mertens liep zo uit tot 3-0, toch kon ze die kloof niet vasthouden. In een hoogstaand vijfde game trok Mladenovic aan het langste eind met een rebreak waarna ze ook de stand gelijk trok (3-3). De druk woog nu zichtbaar zwaar voor Mertens. Haar eerste opslag liet haar in de steek en er slopen slordigheden in haar tennis.

Mladenovic kende geen genade en stoomde door. Bij een 3-5-achterstand en 0-40 had Mladenovic drie wedstrijdpunten, maar dan kwam het vechtertje in Mertens nog eens boven. Ze redde zich uit de hachelijke situatie en pakte alsnog de game, maar op haar eigen opslag klaarde Mladenovic de klus.